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賴總統曝明年文化預算規模達659億元 賴士葆：國民黨會嚴格把關

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對立法院刪凍部分文化預算，賴清德總統表示感到錯愕，但政府支持文化的決心絕不改變，明年文化預算規模達659億元。國民黨立委賴士葆表示，未來國民黨會嚴格把關，防止文化部藉由補助特定人士，而流入側翼網軍的現象。聯合報系資料照
針對立法院刪凍部分文化預算，賴清德總統表示感到錯愕，但政府支持文化的決心絕不改變，明年文化預算規模達659億元。國民黨立委賴士葆表示，未來國民黨會嚴格把關，防止文化部藉由補助特定人士，而流入側翼網軍的現象。聯合報系資料照

針對立法院刪凍部分文化預算，賴清德總統表示「感到錯愕」，但政府支持文化的決心絕不改變，明年文化預算規模達659億元。國民黨立委賴士葆表示，未來國民黨會嚴格把關，防止文化部藉由補助特定人士，而流入側翼網軍的現象。

賴總統今天與行政院長卓榮泰、文化部長李遠共同出席「2026全國文化會議」。針對賴總統宣布明年文化預算規模達659億元，賴士葆表示，文化部116年預算與115年預算相比成長不多，主要是一般性的補助款增加了40幾億元，成長幅度高達7.8％。未來國民黨會嚴格把關，防止文化部藉由補助特定人士，而流入側翼網軍的現象。

國民黨立委李彥秀說，全國文化會議目的是落實「文化基本法」、凝聚社會共識，藉由廣邀全民對話參與，作為下一階段國家文化政策的基礎。然而，民進黨卻拿來作為選舉造勢、攻擊在野黨的場域，根本就是褻瀆「文化基本法」的精神，以及全國文化會議的莊嚴場合。

李彥秀指出，2026年文化部總預算約300億元，朝野委員都支持推動台灣文化的發展，減列的部分主要是媒體宣導費、投資效益不彰的文策院，以及文化部長李遠口中「災難等級」的Taiwan Plus。李彥秀批評，李遠上任後，看不到文化的亮點政策，也看不到宏觀的2030文化願景，連文化部長都找不到文化部的「關鍵詞」，這不是失職，什麼才是失職？當文化部窮到只剩下預算與情緒勒索，這才是台灣文化政策最大的悲哀。

預算 賴士葆 賴總統

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