國民黨：黨產會打著轉型正義旗號追殺 連最高行政法院都看不下去

行政院黨產會主委林峯正今在學術研討會中表示，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等3案判黨產會敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益。最高行政法院嚴正澄清，強調法院不能憑轉型正義之名行違法裁判之實。國民黨表示，黨產會打著「轉型正義」旗號追殺國民黨，連最高行政法院都看不下去。

國民黨文傳會主委陳以信表示，黨產會打著「轉型正義」旗號追殺國民黨，如今敗訴竟連法院都敢攻擊，連最高行政法院都看不下去，罕見重批黨產會「嚴重破壞權力分立之分際」。事實證明，當政治凌駕司法、清算取代法治，「轉型正義」就已淪為「轉型不正義」。

陳以信指出，黨產會拿不出證據證明相關財產屬於不當取得，敗訴後卻反過來攻擊法院。司法不是民進黨的附隨組織，轉型正義更不是政治追殺的尚方寶劍。

陳以信表示，黨主席鄭麗文早已表明，依法取回遭追徵黨產，不是為累積黨產，而是優先清償債務、解決黨工退休金，剩餘捐作公益；黨產爭議就讓法律說話，林峯正不要再讓政治凌駕司法。