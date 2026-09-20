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陳水扁補簽會湧大批「扁迷」 翁曉玲：司法人員是失明還是失智？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
前總統陳水扁辦簽名會，國民黨立委翁曉玲質疑，司法人員是失明還是失智？聯合報系資料照
前總統陳水扁辦簽名會，國民黨立委翁曉玲質疑，司法人員是失明還是失智？聯合報系資料照

前總統陳水扁為慶祝社群粉絲突破40萬，今天在台北舉辦「阿扁補簽會」，現場湧入大批粉絲。國民黨立委翁曉玲表示，陳水扁保外就醫近12年，如此保外就醫案例應是舉世無雙，絕對可為台灣再贏得一項「金氏世界紀錄」。她也痛批，「法務部部長、矯正署署長、典獄長、承辦檢察官和法官們，你們是失明還是失智？你們的枉法瀆職行為，台灣人是看得清清楚楚、不會忘記的」。

翁曉玲指出，看到保外就醫長達11年8個月的受刑人陳水扁，下午在凱達格蘭基金會慶祝其Threads社群媒體平台的粉絲突破40萬，舉辦「阿扁也想見到你」的簽名會，她心中感慨萬千，「台灣社會還有多少人記得陳水扁的罪行，他曾因貪污收賄被判刑20年，至今仍有3件弊案訴訟，法院停審中！」

翁曉玲認為，台灣司法為何長期存在司法公信力不足、有七成民眾不相信司法是公平、公正的情況，主要原因就是司法雙標、司法政治化和權貴司法的情形嚴重。而台灣司法對陳水扁寬容的程度令人嘆為觀止，保外就醫的陳水扁，生龍活虎四處參加活動、主持節目、去凱道抗議、參加國慶典禮、為女兒官司出庭辯論，這些事情難道不足以證明陳水扁是一個身心健康、有能力入監服刑的受刑人嗎？

翁曉玲表示，司法機關不僅縱放陳水扁在獄外為所欲為，甚至還運用停審拖延戰術，讓陳水扁被控涉嫌買官洗錢的訴訟拖過追訴權時效，高等法院已於2026年5月直接判決免訴確定。她質疑，另外3件訴訟案，會依樣畫葫蘆，拖到全部免訴嗎？

翁曉玲批評，陳水扁保外就醫案例應是舉世無雙，絕對可為台灣再贏得一項「金氏世界紀錄」。她也點名，「法務部部長、矯正署署長、典獄長、承辦檢察官和法官們，你們這群司法人員是失明還是失智？你們還記得有個受刑人叫陳水扁，至今逍遙法外近12年了嗎？你們還想見到阿扁嗎？你們的枉法瀆職行為，台灣人是看得清清楚楚、不會忘記的」。

翁曉玲說，陳水扁或許有政治保護傘，可以拖過追訴權時效順利脫罪，「但敬告你們這群司法人員，你們沒有！除非你們篤定，台灣不會政黨輪替、民進黨永遠執政，若非如此，總有一天你們會為陳水扁保外就醫的金氏紀錄，付出法律代價。」

翁曉玲 陳水扁 失智

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