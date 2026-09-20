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卓榮泰指刪凍預算是文化殺手 在野批情緒勒索才是文化政策最大悲哀

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰劉懿萱詹宜庭／台北即時報導
全國文化會議今天在國家圖書館舉辦開幕式，文化部長李遠（右二）邀請賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右三）出席致詞。記者許正宏／攝影
全國文化會議今天在國家圖書館舉辦開幕式，文化部長李遠（右二）邀請賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右三）出席致詞。記者許正宏／攝影

立法院刪減或凍結部分文化預算，行政院長卓榮泰批評相關立委是「文化殺手」。國民黨文傳會主委陳以信回應表示，卓榮泰不應將國會正常監督簡化為打擊文化，更不應以「文化殺手」標籤煽動對立。

陳以信指出，立法院審查、刪減或凍結政府預算，是憲法賦予國會的職權，也是立委代表民意監督政府的重要方式。卓榮泰應先面對拒絕副署國會3讀法律所引發的憲政爭議，行政院長一再拒絕副署，連國際憲政學者接連批評違憲，卓榮泰已讓中華民國憲法蒙塵，更把台灣民主的臉丟到國際上了。

針對賴總統出席全國文化會議時提到，立法院大幅刪凍文化部預算令人錯愕，國民黨立委賴士葆表示，文化部預算明年與今年成長的不多，主要在一般性的補助款增加40幾億元；國民黨團會嚴格把關，防止文化部藉由補助特定人士而流入側翼網軍的現象。

國民黨立委李彥秀也批評，當文化政策窮到只剩下預算，只剩下情緒勒索，這才是台灣文化政策最大的悲哀。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，審議預算是憲法賦予立法院的職權，依法把關就被扣上「文化殺手」的帽子，難道以後行政院提出的預算都只能照案通過？更何況文化部主管預算原編列296億元，即使扣除3讀刪減約10億元，仍有大約286億元，還高於前年度279億元的法定預算，這是哪門子的殺手？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，文化預算可以監督，但不能傷到影視、公共媒體、藝文工作者及人才培育。面對小紅書、抖音等境外平台影響年輕世代，資安問題要防範、平台責任要治理，更重要的是持續壯大台灣自己的文化軟實力。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，監督預算當然是立法院責任，但如果不問政策內容、不看實際需求，只為政治攻防而刪凍，傷害的不是哪一個政黨或哪一位部長，而是整個台灣文化產業。

陳培瑜提醒，行政院守護文化不能只靠文化部單打獨鬥，需要更積極、更完整的跨部會合作，面對小紅書、抖音等平台對青少年的影響，不能只停留在「禁止」或「入侵」的語言，而要提出更有說服力的本土內容、更健全的平台治理，及更扎實的媒體識讀教育。

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