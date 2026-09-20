卓揆喊抵抗國內外文化殺手 陳培瑜籲在野：文化不應成為政治犧牲品

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」致詞表示，台灣對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，對外面臨小紅書、抖音等外來文化侵略，文化界應要團結抵抗這種文化殺手。民進黨團副幹事長陳培瑜說，她支持卓揆的說法，不過也提醒行政院，守護文化不能只靠文化部單打獨鬥，並呼籲在野黨「文化不應成為政治鬥爭的犧牲品」。

陳培瑜說，文化部預算遭到大幅刪凍，從公共媒體、影視製作、國際交流，到人才培育及政策宣傳都受到影響。預算表上的每一個數字，背後都是創作者的工作機會、年輕人才的未來，以及台灣能不能持續累積自己的故事。監督預算當然是立法院的責任，但如果不問政策內容、不看實際需求，只為政治攻防而刪凍，傷害的不是哪一個政黨或哪一位部長，而是整個台灣文化產業。

陳培瑜提醒，行政院守護文化不能只靠文化部單打獨鬥。教育部如何培養孩子的文化識讀、經濟部如何支持文化產業發展、數發部及相關主管機關如何面對境外平台的演算法，假訊息與不對等競爭，及國發會如何把文化納入國家整體戰略，需要更積極、完整的跨部會合作。政府不只要補助文化，更要建立讓創作者可以長久生存、讓優質內容能夠走向國際。

陳培瑜說，面對小紅書、抖音等平台對青少年的影響，不能只停留在「禁止」或「入侵」的語言，而要提出更有說服力的本土內容、更健全的平台治理，及更扎實的媒體識讀教育。真正有韌性的文化，不只是築起高牆，更是讓台灣自己的故事具有吸引力與競爭力。

陳培瑜呼籲在野黨，文化不應成為政治鬥爭的犧牲品，可以嚴格監督政策，但不要把文化預算當成報復政府的工具。守住台灣文化，就是守住台灣民主、記憶與下一代。