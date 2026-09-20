林峯正批法院讓不當黨產合法　最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

行政院黨產會主委林峯正今在學術研討會中指稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等3案判黨產會敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益，相關言論經媒體報導引起關注，最高行政法院嚴正澄清，強調法院不能憑轉型正義之名行違法裁判之實。

最高行政法院今午發布新聞稿表示，法院是參照黨產條例規定及立法理由、釋字第793號對黨產條例法制背景及合憲性的闡述。

黨產條例考量不當黨產調查認定困難，且政黨除黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金及其孳息外，依其他方式取得的財產，與自由民主國家的政黨本質原有不符，而依該條例命不當黨產移轉所有或追徵其價額。

依黨產條例第5條第2項規定，該條例2016年8月10日公布時已非政黨、附隨組織或其受託管理人的財產，該財產若不屬政黨通常財產，除非政黨等申報義務人有違背黨產條例所定申報義務情形，得另依同條例第10條規定推定為不當黨產外，必須是政黨、附隨組織以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得，才適用同條例第5條第2項推定為不當黨產。

國民黨舊中央黨部案、國發院土地案、大孝大樓案等，在黨產條例公布前已由國民黨轉售予他人，不屬國民黨等申報義務人所有，且國民黨已依黨產條例規定申報，未違反法定申報義務，並明確提出計價的依據。

反之，黨產會均無法舉證國民黨究竟是如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得爭議財產的構成要件事實，自無從依黨產條例推定為不當黨產，致法院無法獲得判決黨產會勝訴的心證，相關判決理由均已詳載於判決書。

黨產會身為訴訟當事人的一方，若對判決結果不服，應循我國現行體制謀求救濟，而非於敗訴後藉由學術研討會，發表帶有強烈主觀色彩的質疑，不僅有失行政機關應尊重法治的基本素養，更嚴重破壞權力分立分際，最高行政法院特此嚴正澄清。

行政法院作為法治國家的拱心石，以維護自由民主憲政秩序核心價值之一的依法行政原則為職志。審判獨立更是民主憲政秩序的最後一道防線。行政法院法官依據憲法第80條規定，須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，更不能僅憑「轉型正義」口號之名，行違法裁判之實。

相關爭議事件的確定判決，都是合議庭秉持憲法意旨，本於專業依法超然公正行使職權，所表示的法律見解，屬於法官的審判核心事項，絕無媒體報導中所質疑「法院過度限縮解釋，嚴重背離轉型正義的核心價值，導致黨產條例的立法意旨淪為空殼，轉型正義也將失去根本精神與力量」的情形。

法院強調，判決內容皆可受公評，歡迎各界理性評析指教，但勿斷章取義以政治語言干擾司法，也應避免無謂揣測或指控，誤導社會大眾，以共同維護審判獨立與國家法治。