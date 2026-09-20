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影／APEC人資部長會明南京登場 洪申翰下午搭機赴陸

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
勞動部長洪申翰（右）下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），面對守候記者的詢問，洪申翰揮手致意並表示「大家辛苦了」，並未另外發表談話。記者葉信菉／攝影
勞動部長洪申翰（右）下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），面對守候記者的詢問，洪申翰揮手致意並表示「大家辛苦了」，並未另外發表談話。記者葉信菉／攝影

勞動部長洪申翰下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），面對守候記者的詢問，洪申翰揮手致意並表示「大家辛苦了」，並未另外發表談話。

APEC人力資源開發部長會預計21日在南京舉行，據此前大陸官方訊息，本屆部長會包括三個議題：促進高質量充分就業，構建就業友好型發展方式；注重投資於人，提升職業技能培訓質效；加強社會保障體系建設，推動社會保障制度更加優化更可持續。 會議還將討論人工智能對亞太地區就業的影響，探討人工智慧賦能人力資源開發的有效路徑。

針對本次出訪，洪申翰先前於15日指出，APEC為極具指標性的國際多邊經貿會議，台灣一直以來皆秉持專業參與的精神投入相關運作。近年勞動部在APEC機制下與許多成員國開展深化合作。

洪申翰特別強調，「我們是APEC的正式會員」，平等參與及對等尊嚴是台灣參與APEC最核心的原則。本次參與會議將完全依循APEC規範，絕不自我設限，盼能在會議期間與亞太區域各會員國進行互利分享與交流，展現台灣在人力資源領域所累積的豐富經驗與專業成果。

針對本次出訪，勞動部長洪申翰（右一）先前於15日指出，APEC為極具指標性的國際多邊經貿會議，台灣一直以來皆秉持專業參與的精神投入相關運作。記者葉信菉／攝影
針對本次出訪，勞動部長洪申翰（右一）先前於15日指出，APEC為極具指標性的國際多邊經貿會議，台灣一直以來皆秉持專業參與的精神投入相關運作。記者葉信菉／攝影

APEC 洪申翰 人資

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