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今年選舉AI來幫忙 學者提醒查證與比對

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

選民可以用AI尋找學經歷、政見白皮書、質詢與提案紀錄、出席率、爭議事件與社群發言等資料、彙整成對照表，藉此投給最符合理念的候選人！但學者張瑞雄提醒，應將AI當幕僚而非法官，要求它標註出處，再回頭比對中選會公告與可信媒體的報導等資訊，或是多問不同AI模型。學者杜聖聰受訪時指出，AI未來將大量應用在選舉中，呼籲中選會儘速修法，明確規範AI使用邊界。

11月28日將進行九合一地方選舉，而近年來隨著AI的發展，查找資訊也更加方便，各界也很好奇選民對AI的使用如何影響選舉？北商大榮譽講座教授張瑞雄便表示，現在AI已經有搜尋和綜整資訊的能力，可以在幾分鐘內把學經歷、政見白皮書、質詢與提案紀錄、出席率、爭議事件與社群發言整理成一張張對照表。

提問要有一定品質

「但AI不是公正無私的神主牌！」張瑞雄建議，正確用法是把AI當幕僚而非法官，要求它標註出處，再回頭比對中選會公告、議會公報、地方政府預算書與可信媒體的報導。也可以多問幾個AI模型，若答案互相打架，正是提醒我們該親自查證的訊號，「畢竟AI可能會產生看似合理實則虛構的內容，資料本身也可能有偏向。」

另外，提問AI的方式決定答案的品質，張瑞雄說，與其問AI「誰比較好」，不如問：「這兩位候選人在長照與交通建設上的主張差異為何？財源如何支應？」或者問：「這位候選人四年前承諾了哪些事，目前兌現幾項？」前者只會得到含糊的和稀泥，後者才能逼出可以檢驗的內容。

選舉用AI無法避免

銘傳廣播電視系副教授杜聖聰受訪時指出，候選人可以透過AI生成臉書與社群宣傳資料，若政見寫了沒有人看還可以用Seedance、Midjourney等軟體將政見畫成有趣的圖案，而小黨聯合成立的「台灣前進」近來將許多候選人的刑事前科資料建立查詢網站，這也是用AI做成的，「因此未來在選舉，使用AI的範圍一定非常廣泛。」

「但目前還沒有使用的遊戲規則！」杜聖聰強調，AI在選舉中怎麼使用需要積極被討論，例如怎樣算「假訊息」？還有使用的時機與目的，是否會影響選舉？目的是要自我政治行銷還是與其他陣營攻防？使用多少比例的AI要標註？他建議中選會應該儘速修法，討論選舉中使用AI的規範與邊界、將紅線明確畫出。

使用AI要先標註

杜聖聰認為，在使用AI還沒有明確規範之際，應該要先註明「有使用」，以社群貼文為例，候選人可以將AI使用的新聞或資訊來源放在留言，目前各新聞台都有AI使用守則，若有使用AI也會要求標註，相關自律規範應從學校與媒體開始做起，但修法也要儘快，「不要落後給AI發展太多」。

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杜聖聰 中選會 模型

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