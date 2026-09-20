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川習二會台灣地位堪憂？ 學者：美中都想低調

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「美國要顧及中東戰爭與國內選舉，中國要處理21大，因此台海問題並非本次川習會焦點！」針對24日川習二會，學者曾偉峯受訪時表示，中國還是會談台海議題，畢竟是核心利益，但不會像5月那麼強調；學者陳麒安受訪時說，美國要優先處理國內與國際大議題，而非台海議題。

中國國家主席習近平24日將訪問美國，今年度將與美國總統川普進行第二次會面。外界關注是否會談論台海議題，台北論壇基金會榮譽董事長蘇起近日認為，這次會談應主要聚焦美中雙邊問題及美國期中選舉，「台灣不必太擔心」，但他認為對台軍售機會低：不過國防院國安所助理研究員鍾志東認為，美國在對台軍售議題向中國讓步的空間更低。

美中仍先聚焦經貿

對於川習會，政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時指出，川習二會最好的結果就是「川普給習近平面子，習近平給川普裡子」，這次習近平會帶許多科技企業家過去，美國也會有科技巨頭參與對話，經貿還是中美最有交集的議題，而習近平給川普在經貿上的裡子，可讓川普面對接下來的選舉，宣傳他有獲得好處。

至於川普怎麼給習近平面子？曾偉峯舉例，包括川普親自接機，還有美國的戰略後撤，討論大國地位與台海議題等，藉由面子讓習近平明年21大的掌權更加順利。而台海議題中國一定會談，但這次主場是在美國，曾偉峯說，川普知道台海議題是最大的籌碼，不能輕易打出，因此他認為這次會面對台海的著墨，不會像5月川習一會一樣，用語那麼強烈與頻繁。

中國軍演機會低

政大外交系兼任助理教授陳麒安受訪時表示，美國本身國力出現狀況，美債利息已經超越國防支出，經濟發展受限，川普因此有戰略後撤的趨勢，加上要期中選舉，因此會更加關心國內與國際的大議題（伊朗與俄烏），川普也希望趕快穩定油價，畢竟油價推升通膨也已經影響選舉。

「川習會前軍售案不會拍板定案！」陳麒安認為，這是美方對中國釋出的善意，而對中國來說，台海局勢目前相對穩定，雖然是核心議題，但也沒那麼急迫，且台灣也將要地方選舉，過去只要為了施壓台灣而做的軍事演習，都會讓民進黨候選人支持度上升，因此中國也應該不會有為了施壓台灣而進行的軍演。

軍購可能會打折扣

但陳麒安指出，由於美中除了今年以外，之後還是會有會談，因此可能無法達成原本預期的軍購結果（140億美元），目前對於兩國來說都有不要升高衝突的動機，美國要優先處理國內與國際的重大議題。

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