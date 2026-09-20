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大罷免既視感？鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭出征 柳采葳：青鳥撕裂社會
台北市長蔣萬安上周六大同區後援會成立，鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升出席並祝福蔣萬安當選，卻慘遭青鳥側翼攻擊發起抵制，並要連鬍鬚張英文 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。國民黨北市中山大同議員柳采葳轟大罷免既視感好深，「挺蔣就出征？難道連一碗滷肉飯都要分藍綠。」
柳采葳說，鬍鬚張只因力挺蔣萬安就被出征攻擊，她覺得大罷免既視感好深，又再克制則對立，鬍鬚張從大同區起家，一碗滷肉飯做到今天，是台灣人熟悉的本土品牌。但民進黨以及青鳥們卻因為人家支持的候選人不是你，就連一碗滷肉飯都要分藍綠、連一家店都要被政治清算，這算哪門子的民主！
「難道現在做生意之前，還要先通過政治立場審查？」柳說，支持民進黨支持沈伯洋的人叫做民主，支持別人的人就要被抵制，民進黨就是在踐踏民主，台北市民要看到的是政策競爭，不是連吃一碗滷肉飯，都要先被問你是哪一邊。所以她要請民進黨及沈伯洋講清楚，是否認同因為支持蔣萬安，就抵制鬍鬚張？
柳說，如果不認同，就請公開制止這種行為。不要自己被攻擊時高喊反對出征，今天鬍鬚張被圍剿卻集體安靜。
「民主的基本精神，是我可以不同意你，但我尊重你表達意見的權利。」柳采葳說，今天張耀升不過是公開表達政治支持，就有人號召抵制鬍鬚張、惡搞品牌名稱；這種「不跟我站在一起，就把你鬥臭、鬥倒」的青鳥文化，只會讓台灣社會更加撕裂。相關抵制與惡搞情形已有媒體報導。
柳說，真正有自信的民主，不怕不同意見；只有容不下不同聲音的人，才需要靠出征製造寒蟬效應。請把選舉交給政策、政績和選票，不要再把台北拖回「順我者昌、逆我者出征」的政治對立。
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