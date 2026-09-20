快訊

川普對習近平態度丕變原因曝！川習會倒數5天 專家預測最大成果

北市阜杭豆漿暗夜起火！58消防員急撲救 起火原因待查

一中商圈補習班起火 住戶吸菸燃燒垃圾桶 學生「推擠」疏散畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免既視感？鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭出征 柳采葳：青鳥撕裂社會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上周六大同區後援會成立，鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升出席並祝福蔣萬安當選，卻慘遭青鳥側翼攻擊發起抵制。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安上周六大同區後援會成立，鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升出席並祝福蔣萬安當選，卻慘遭青鳥側翼攻擊發起抵制。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安上周六大同區後援會成立，鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升出席並祝福蔣萬安當選，卻慘遭青鳥側翼攻擊發起抵制，並要連鬍鬚張英文 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。國民黨北市中山大同議員柳采葳轟大罷免既視感好深，「挺蔣就出征？難道連一碗滷肉飯都要分藍綠。」

柳采葳說，鬍鬚張只因力挺蔣萬安就被出征攻擊，她覺得大罷免既視感好深，又再克制則對立，鬍鬚張從大同區起家，一碗滷肉飯做到今天，是台灣人熟悉的本土品牌。但民進黨以及青鳥們卻因為人家支持的候選人不是你，就連一碗滷肉飯都要分藍綠、連一家店都要被政治清算，這算哪門子的民主！

「難道現在做生意之前，還要先通過政治立場審查？」柳說，支持民進黨支持沈伯洋的人叫做民主，支持別人的人就要被抵制，民進黨就是在踐踏民主，台北市民要看到的是政策競爭，不是連吃一碗滷肉飯，都要先被問你是哪一邊。所以她要請民進黨及沈伯洋講清楚，是否認同因為支持蔣萬安，就抵制鬍鬚張？

柳說，如果不認同，就請公開制止這種行為。不要自己被攻擊時高喊反對出征，今天鬍鬚張被圍剿卻集體安靜。

「民主的基本精神，是我可以不同意你，但我尊重你表達意見的權利。」柳采葳說，今天張耀升不過是公開表達政治支持，就有人號召抵制鬍鬚張、惡搞品牌名稱；這種「不跟我站在一起，就把你鬥臭、鬥倒」的青鳥文化，只會讓台灣社會更加撕裂。相關抵制與惡搞情形已有媒體報導。

柳說，真正有自信的民主，不怕不同意見；只有容不下不同聲音的人，才需要靠出征製造寒蟬效應。請把選舉交給政策、政績和選票，不要再把台北拖回「順我者昌、逆我者出征」的政治對立。

大罷免 罷免 柳采葳 蔣萬安 台北市長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭青鳥攻擊 王鴻薇：典型沈伯洋出征極端文化

民眾黨許甫議員競總成立 童子賢現身力挺、管中閔也來站台

蔣萬安回應雙城辯論 沈伯洋：以問答問

北高串連…蔣、沈大戰 高雄拚場

相關新聞

張榮恭提訪日三目的 台灣無事 日本就不必擔心自己有事

國民黨副主席張榮恭訪問日本，他在與日方交流場合表達，訪日主要目的是十年來國民黨在野，對日交流較少，今後盼能加強雙方關係，過去十年因為民進黨執政，台海局勢變得非常緊張，不僅兩岸官方溝通協商機制完全中斷，大陸針對台獨發動了六次圍台軍演，國際社會都希望兩岸避免衝突，國民黨有經驗，有方法，可以實現兩岸關係和平發展，台灣無事，日本就不必擔心自己有事。

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聯合報「兩岸關係年度大調查」自民國99年開始，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法，今年的調查結果將在9月21日在聯合報完整呈現，並有朝野回應、專家學者解析、以及民間旅遊業者、農漁民心聲。9月20日聯合新聞網將帶讀者搶先一睹今年調查結果的精華內容。

大罷免既視感？鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭出征 柳采葳：青鳥撕裂社會

台北市長蔣萬安上周六大同區後援會成立，鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升出席並祝福蔣萬安當選，卻慘遭青鳥側翼攻擊發起抵制，並要連鬍鬚張英文 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。國民黨北市中山大同議員柳采葳轟大罷免既視感好深，「挺蔣就出征？難道連一碗滷肉飯都要分藍綠。」

蔡賴輔選一柔一鋼 「兩套打法」綠營選將如何抉擇？

2026地方選戰升溫，民進黨內對選戰打法也開始出現不同聲音。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前成立競選總部，賴清德總統、前總統蔡英文同台站台，兩人支持同一名候選人，政治語言卻很不一樣：賴清德拉高選戰危機感、催動組織，蔡英文則訴諸情感、女性與世代傳承。對綠營而言，兩種風格背後也是現實的選票問題：既要顧基本盤，又要往中間拓票，蔡、賴接下來如何分工，已成地方選戰的觀察點。

全國文化會議登場 賴總統拋台灣文化四大方向 文化經費規模達659億

賴清德今天上午出席文化部舉辦的「2026全國文化會議」開幕式。本屆會議以「未來式」為主題，賴清德致詞時表示，面對人工智慧、數位轉型與全球環境變局，他期待從四個方向勾勒台灣文化的未來：向下扎根、厚植在地主體、科技與尊嚴並進、讓世界理解台灣。他表示，這四個面向是政府對台灣文化未來發展的承諾，期待這次會議能夠凝聚更多的共識，成為2030文化願景與下一階段文化政策的基礎。

出席文化會議卓榮泰喊話：對內抗拒「文化殺手」對外抗拒抖音文化入侵

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」，他致詞時表示，台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，「文化界應該要團結起來、有能力抗拒這種文化的殺手」；對外面臨小紅書、抖音等外來的文化侵略。政府會用政府的力量協助本土文化產業發展；也會用國家的力量保護本土文化產業，「希望大家一起面對文化的入侵，保護自己的產業。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。