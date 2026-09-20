張榮恭提訪日三目的 台灣無事 日本就不必擔心自己有事

國民黨副主席張榮恭訪問日本，他在與日方交流場合表達，訪日主要目的是十年來國民黨在野，對日交流較少，今後盼能加強雙方關係，過去十年因為民進黨執政，台海局勢變得非常緊張，不僅兩岸官方溝通協商機制完全中斷，大陸針對台獨發動了六次圍台軍演，國際社會都希望兩岸避免衝突，國民黨有經驗，有方法，可以實現兩岸關係和平發展，台灣無事，日本就不必擔心自己有事。

張榮恭訪日期間，分別拜會眾議員緒方林太郎、鈴木宗男，萩生田光一、中谷元、長妻昭及參議員等，接受日本讀賣新聞專訪，與多位學界、媒體界人士餐敘交流。日方人士表達對台海和平穩定的高度關切，在與張榮恭的談話中，進一步了解了相關情況，期盼今後續與國民黨交流。

張榮恭在各個場合指出，此次訪日主要目的有三。一是，十年來國民黨在野，對日交流較少，今後盼能加強雙方關係，希望日本各界更加理解國民黨維護台海和平穩定的能力，國民黨正在為2028年重返執政作準備。

二是，過去十年因為民進黨執政，台海局勢變得非常緊張，不僅兩岸官方溝通協商機制完全中斷，而且大陸針對台獨發動了六次圍台軍演，國際社會都希望兩岸避免衝突，國民黨做為一個負責任的在野黨，應向包括日本在內的國際社會傳達國民黨有經驗、有方法，可以實現兩岸關係和平發展；台灣無事，日本就不必擔心自己有事。

張榮恭指出，三是，向日方介紹去年11月國民黨主席鄭麗文上任以來，推動積極的兩岸路線，已達成一定程度的兩岸和平效果，張榮恭向日方說明鄭麗文訪問大陸，尤其會見中共總書記習近平的意義。

張榮恭說，世界各國包括日本在內與中國大陸打交道，都不可能迴避一個中國。國民黨主張九二共識，反對台獨的立場，不僅符合中華民國憲法的一中架構，過去三十多年來，證明這對台海和平穩定行之有效，反之則否。今年迄今，大陸沒有圍台軍演，可見國共兩黨高層對話及兩岸民間交流，有助緩和兩岸關係。

張榮恭表示，美國總統川普拒絕當台獨靠山，無意到9500哩之外打仗，是為了避免刺激台海局勢。 相信任何雙邊的互信和交流，應該是比武器還更能夠達成和平的實力。

國民黨副主席張榮恭日前拜會眾議員中谷元。圖／國民黨提供

國民黨副主席張榮恭日前拜會眾議員鈴木宗男。圖／國民黨提供

國民黨副主席張榮恭日前拜會眾議員長妻昭。圖／國民黨提供