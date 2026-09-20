張榮恭訪日拜會參眾議員 盼加強雙方關係

國民黨副主席張榮恭訪問日本，持續拜會日本參、眾議員，張榮恭表示，10年來國民黨在野，對日交流較少，今後盼能加強雙方關係，希望日本各界更加理解國民黨維護台海和平穩定的能力。

國民黨今天發出新聞稿表示，張榮恭出訪日本，近日分別拜會眾議員緒方林太郎、鈴木宗男，萩生田光一、中谷元、長妻昭及參議員等，並接受日本讀賣新聞專訪，還與多位學界、媒體界人士餐敘交流。

張榮恭指出，此次訪日主要目的有三，首先是10年來國民黨在野，對日交流較少，今後盼能加強雙方關係，希望日本各界更加理解國民黨維護台海和平穩定的能力，國民黨正在為2028年重返執政作準備。

張榮恭表示，第二是過去10年因為民進黨執政，台海局勢變得非常緊張，不僅兩岸官方溝通協商機制完全中斷，而且大陸針對台獨發動了6次圍台軍演。國際社會都希望兩岸避免衝突，國民黨做為一個負責任的在野黨，應向包括日本在內的國際社會傳達國民黨有經驗、有方法，可以實現兩岸關係和平發展；台灣「無事」，日本就不必擔心自己「有事」。

張榮恭說，第三是向日方介紹去年11月國民黨主席鄭麗文上任以來推動積極的兩岸路線，已達成一定程度的兩岸和平效果。張榮恭著重說明了4月鄭麗文主席訪問大陸尤其會見中共總書記習近平的意義。

張榮恭向日方人士指出，世界各國包括日本在內與中國大陸打交道，都不可能迴避一個中國。國民黨主張「九二共識、反對台獨」的立場，不僅符合中華民國憲法的「一中架構」，而且過去30多年來，已證明這台海和平穩定行之有效，反之則否。今年迄今，大陸沒有圍台軍演，可見國共兩黨高層對話及兩岸民間交流，有助緩和兩岸關係。

國民黨表示，日方人士都表達對台海和平穩定的高度關切，在與張榮恭的談話中，進一步了解相關情況，期盼今後續與國民黨交流。