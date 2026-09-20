學者籲國度觀治理高雄 陳其邁感謝上帝引領

「如果沒有上帝的應允，高雄絕不可能實現如此巨大的翻轉！」第五屆2026年高雄市城市祈禱午餐會19日在高雄漢來大飯店舉行，學者吳英明呼籲城市治理必須回歸「國度觀」；任期將屆的高雄市長陳其邁則感性將高雄六年蛻變歸榮耀於神。

城市治理回歸國度觀

前中山大學教授吳英明是以「蛻變轉化、國度效力」為題發表主題信息指出，面對當前世界局勢，單靠國家利益或國際合作架構已不足以解決困境，必須回歸神的話語，以「上帝的國度」為根本視野來治理與思考。

「高雄具備整合、智慧與協同運作的特質！」吳英明指出，南台灣應立足大格局，成為東南亞及南島語系的祝福，城市發展與治理應結合「AI（人工智慧）與DI（神聖智慧）」，邁向聯合國永續目標與淨零碳排，但這一切必須建立在「忠心管家」與「公義生活」的目標之上。

他也呼籲基督徒跨越黨派立場，持續為城市與執政掌權者守望禱告，落實公義的生活樣式。

有主帶領高雄

陳其邁致詞時感性表示，時間過得飛快，快要到跟市民說再見的時刻。他將六年市長生涯總結為兩句信念：「高雄是有主帶領的城市」，以及「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明」。

他回顧推動台積電落腳高雄的過程，從煙囪、鋼鐵廠的印象，到如今成為全球最先進的半導體聚落，第一座兩奈米廠已啟動量產，「若不是上帝的應允與力量，這一切不可能發生」。

陳其邁也分享山陀兒颱風期間親赴桃源巡視的救災經歷，颱風天第一通電話不是打給中央高層，而是直接詢問錫安山牧師是否平安，最終，眾牧者在市府大廳齊心代禱，締造「無人因風災死亡」的奇蹟。

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