全國文化會議登場 賴總統拋台灣文化四大方向 文化經費規模達659億

賴清德今天上午出席文化部舉辦的「2026全國文化會議」開幕式。本屆會議以「未來式」為主題，賴清德致詞時表示，面對人工智慧、數位轉型與全球環境變局，他期待從四個方向勾勒台灣文化的未來：向下扎根、厚植在地主體、科技與尊嚴並進、讓世界理解台灣。他表示，這四個面向是政府對台灣文化未來發展的承諾，期待這次會議能夠凝聚更多的共識，成為2030文化願景與下一階段文化政策的基礎。

賴清德指出，第一個面向是「向下扎根的世代未來式」。他表示，文化幣已經常態發放給13到22歲青少年，政府大力支持製作適合青少年觀賞的文化表演，並推廣進入校園；也持續推動國家兒童未來館的新建，讓孩子從小透過美感與思辨認識自己、理解世界。

第二個面向是 「厚植在地的主體未來式」。賴清德表示，場館升級要以軟帶硬，由在地人才與內容帶動空間活化。政府也將推動行政法人國家語言研究發展中心的立法工作，落實國家語言政策白皮書，培育文資保存人才，讓文化資產獲得更完整的制度支持。

第三個面向是「科技與尊嚴並進的創新未來式」。賴清德指出，可以運用AI提升創作能量，也要正視著作權益與勞動權益的新課題。政府會加強原創權益保障，提供藝文工作者轉譯以及培力訓練，打造「AI時代引路人陪伴機制」，為文化產業建立更健全的發展環境。

第四個面向是「讓世界理解台灣的未來式」。賴清德表示，政府支持原創內容跨語言傳播，擴大國際合資合作；也要強化公共媒體的國際傳播，透過與電信業、金融業、國際內容製作公司結盟，共同成立基金，提升台灣文化內容力，讓世界從作品認識台灣，也讓台灣的創作者布局全球、行銷全世界。

賴清德表示，兩年來文化部的預算遭到立法院大幅刪減或者是凍結，令人非常錯愕，但政府不會因為立法院的刪減或凍結就停止對文化部的支持，一定會加大力道來推動文化發展，展現支持文化的決心。 明年度中央政府總預算，文化部主管歲出編列288億元，連同一般性補助款共320億元，相較於去年度成長約7.9%。如果加計特種基金以及其他部會相關經費，整體文化經費規模達到659億元。

「我始終相信，經濟使國家強大，文化才能夠使國家偉大。科技讓台灣走得快，文化讓台灣走得遠。」賴清德表示，「文化是國家的靈魂」，多元的文化與自由的創作，讓人們在差異中理解彼此，也讓自由民主更加堅韌。人們必須「從土地的記憶」出發，在劇場、書店、博物館、社區與部落，繼續扎下台灣文化的根，讓文化成為人民生活重要的一部分。