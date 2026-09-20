出席文化會議卓榮泰喊話：對內抗拒「文化殺手」對外抗拒抖音文化入侵

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」，他致詞時表示，台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，「文化界應該要團結起來、有能力抗拒這種文化的殺手」；對外面臨小紅書、抖音等外來的文化侵略。政府會用政府的力量協助本土文化產業發展；也會用國家的力量保護本土文化產業，「希望大家一起面對文化的入侵，保護自己的產業。」

卓榮泰致詞約10分鐘，前7分鐘細數百大文化基地、文化幣、大阪世博、黑潮計畫等文化政績與政策，希望政府在文化界的角色，從「補助」轉換為「支持」。接著話鋒一轉，提到文化部預算遭到大幅刪凍，文化部的媒宣費用被刪、公視和影視局的費用被刪、文策院的人才培訓費用被刪，「這些都是對文化界極大極大的傷害」。他認為「文化界應該要團結起來，有能力對內抗拒這種文化的殺手。」

「現在講到文化部的關鍵字是預算被刪除，講到某一個立法委員的關鍵字是刪除文化部的預算。 」卓榮泰向台下的文化界喊話，「我們一定要有能力在抗拒這樣的文化的殺手，大家有沒有信心保護自己的產業好不好？」

接著卓榮泰細數「外來文化的入侵」，從影視的產業、文化的用語文字，乃至於社群媒體包括小紅書與抖音，他認為「都一再入侵台灣尤其青少年的心靈當中」。他指出，如果沒有辦法保護台灣本土文化的主體性，外來文化的入侵會侵蝕到民主憲政的基本精神、也會侵蝕到本土文化好不容易建立起來起步、而且非常快速起飛的基礎。

卓榮泰表示，全國文化會議的總結將以行政院文化會報納入討論，而對內的文化殺手與外來文化的入侵，政府也會持續檢討，「用政府的力量協助本土文化產業發展，用國家的力量保護本土的文化產業。」希望大家一起來面對文化的入侵，保護自己的產業。