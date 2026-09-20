快訊

亞運／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光 「4字」藏藍白合伏筆

出席文化會議卓榮泰喊話：對內抗拒「文化殺手」對外抗拒抖音文化入侵

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院長卓榮泰。中央社
行政院長卓榮泰。中央社

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」，他致詞時表示，台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，「文化界應該要團結起來、有能力抗拒這種文化的殺手」；對外面臨小紅書抖音等外來的文化侵略。政府會用政府的力量協助本土文化產業發展；也會用國家的力量保護本土文化產業，「希望大家一起面對文化的入侵，保護自己的產業。」

卓榮泰致詞約10分鐘，前7分鐘細數百大文化基地、文化幣、大阪世博、黑潮計畫等文化政績與政策，希望政府在文化界的角色，從「補助」轉換為「支持」。接著話鋒一轉，提到文化部預算遭到大幅刪凍，文化部的媒宣費用被刪、公視和影視局的費用被刪、文策院的人才培訓費用被刪，「這些都是對文化界極大極大的傷害」。他認為「文化界應該要團結起來，有能力對內抗拒這種文化的殺手。」

「現在講到文化部的關鍵字是預算被刪除，講到某一個立法委員的關鍵字是刪除文化部的預算。 」卓榮泰向台下的文化界喊話，「我們一定要有能力在抗拒這樣的文化的殺手，大家有沒有信心保護自己的產業好不好？」

接著卓榮泰細數「外來文化的入侵」，從影視的產業、文化的用語文字，乃至於社群媒體包括小紅書與抖音，他認為「都一再入侵台灣尤其青少年的心靈當中」。他指出，如果沒有辦法保護台灣本土文化的主體性，外來文化的入侵會侵蝕到民主憲政的基本精神、也會侵蝕到本土文化好不容易建立起來起步、而且非常快速起飛的基礎。

卓榮泰表示，全國文化會議的總結將以行政院文化會報納入討論，而對內的文化殺手與外來文化的入侵，政府也會持續檢討，「用政府的力量協助本土文化產業發展，用國家的力量保護本土的文化產業。」希望大家一起來面對文化的入侵，保護自己的產業。

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」。記者陳宛茜／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」。記者陳宛茜／攝影

抖音 卓榮泰 會議 文化 行政院長 文化部 小紅書

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台法文化部長世紀會面！李遠:台法文化DNA相似 法部長:有機會要去台灣

卓揆：提高容積獎勵 推動公辦及自主都更、老屋延壽及婚育宅政策

讀書共和國創辦人郭重興辭世 文化部將呈請總統褒揚

讀書共和國創辦人郭重興辭世 文化部將呈請總統褒揚

相關新聞

出席文化會議卓榮泰喊話：對內抗拒「文化殺手」對外抗拒抖音文化入侵

行政院長卓榮泰今天出席「2026全國文化會議」，他致詞時表示，台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手，「文化界應該要團結起來、有能力抗拒這種文化的殺手」；對外面臨小紅書、抖音等外來的文化侵略。政府會用政府的力量協助本土文化產業發展；也會用國家的力量保護本土文化產業，「希望大家一起面對文化的入侵，保護自己的產業。」

鍘美藝術節一連5晚聲援陳幸妤 陳佩琪怨：為何台灣人不聲援柯文哲？

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚事件延伸的鍘美藝術節近期登場，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天表示，陳幸妤2016年診所開業後賺得數億房產，現在與前夫趙建銘有2300萬元教育金糾紛，反觀面對柯文哲被法務部和監察院的追殺，為何卻沒有台灣人願意出聲聲援？

新聞眼／大交易年代 台對陸釋放突圍隱晦訊號

今年的川習二會舉行在即，美中各有試探和準備，在外界熱議「大交易」的同時，台灣作為利害關係人，賴清德總統做出了新的嘗試│成立「世界災害管理聯盟」（WADM）；以韌性為支點，在川習會前對華府和北京傳達，持續強化自我實力且不放棄與世界各國交流的多元訊息。

建立合作網 台發起「世界災害管理聯盟」

總統府全社會防衛韌性委員會成立兩周年，昨日舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布邀集廿一個國家的政府、團體與機構，成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

學者：賴政府外交失利「要喝牛奶就自己養牛」

賴清德總統宣布成立世界災害管理聯盟（WADM），政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交處處失利，「要喝牛奶就自己養頭牛」，自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動全社會防衛韌性兩周年，但卻始終沒有面對最嚴峻的戰時問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。