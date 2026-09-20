鍘美藝術節一連5晚聲援陳幸妤 陳佩琪怨：為何台灣人不聲援柯文哲？

前總統陳水扁女兒陳幸妤離婚事件延伸的鍘美藝術節近期登場，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天表示，陳幸妤2016年診所開業後賺得數億房產，現在與前夫趙建銘有2300萬元教育金糾紛，反觀面對柯文哲被法務部和監察院的追殺，為何卻沒有台灣人願意出聲聲援？

陳佩琪上午在臉書發文表示，她今天要去台北市議員許甫的競選總部成立大會，因為柯文哲這兩天在桃園和新竹也有候選人的場子，所以自己代表丈夫到場參加表達支持和個人的感謝，希望支持者也能幫忙加持湊熱鬧。

陳佩琪提及，偶爾瞥見台南開辦的鍘美藝術節，先前得知是為了要跟「她指責」的負心漢追討2300萬元教育金，因為當事人找不到小三證據，她個人不願意為此隨之起舞，所以才會特別用引號標示，然而面對柯文哲被法務部和監察院的追殺，為何卻沒有台灣人願意出聲聲援？

陳佩琪說，自己也要跟法務部討回財產跟20年的保險金，這是過去擔任35年醫師的畢生積蓄，現在卻全被法務部行政執行署扣押，柯文哲被關押整整一年，就連現金存摺都請不到，「我在2025年9月8日跟人借了數千萬付那天價7000萬元保釋金，沒人幫忙討論如此高的保釋金是否合理，結果現在法務部還來函要把它全扣押去。」

陳佩琪還說，就算沒有分享她從存摺轉匯出去的匯款單，單想也知道好幾年沒有賺錢、一本存摺都沒有，柯文哲哪來的錢支付7000萬元？但是法務部通通置之不理，陳幸妤診所開業後賺得數億房產，現在與趙建銘有2300萬教育金糾紛，「對我們的司法不公亂扣押，沒人想理我們？！」