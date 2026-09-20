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北高串連！蔣沈大戰 高雄拚場

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺巫鴻瑋王昭月楊正海邱書昱／連線報導
台北市長蔣萬安（前左）、新北市長參選人李四川（前右）昨赴港都，為同黨高雄市長參選人柯志恩（前中）站台。記者劉學聖／攝影
台北市長蔣萬安（前左）、新北市長參選人李四川（前右）昨赴港都，為同黨高雄市長參選人柯志恩（前中）站台。記者劉學聖／攝影

藍綠首都大戰，全台都是決戰區。台北市長蔣萬安昨為同黨高雄市長參選人柯志恩站台，逛六合夜市，港都粉絲喊「萬安凍蒜」。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆逛愛河、划立槳，上千人追星。藍綠參選人相互拉抬，炒熱兩都選情。

賴提雙城辯論 柯嗆直球對決

趁藍綠台北市長參選人都在高雄，賴瑞隆昨天順勢再度拋出「雙城辯論」，沈伯洋也接力喊話「蔣現在來就可以辯論」。柯志恩反嗆辯論沒問題，要賴別找人護航「直球對決」；蔣萬安說，「賴之前主張六都大辯論，到底跟陳亭妃委員溝通好了沒？」

蔣萬安是藍營人氣天王，已跨區為新北「川伯」李四川輔選，也遠征宜蘭、花蓮，後續行程滿檔，將全台跑透透。為了替藍營再下一城，他昨天赴鳳山，與李四川共同為柯志恩大造勢站台，三人合體進場時滿場激動，支持者爭相握手，近百公尺寸步難行，走了十多分鐘才上台。

蔣萬安質疑，高雄近年有進步，但演唱會散場後，年輕人有更好工作、商家有更好生意嗎？喊話北高合作提高競爭力。柯志恩也呼籲支持者，讓「大風從這裡吹起」，讓高雄再創奇蹟。

蔣柯逛夜市 民眾蜂擁喊當選

蔣、柯昨晚間合體逛六合夜市，二人穿上「有志一同」藍色Ｔ恤，眾人蜂擁、高舉手機要看蔣萬安，短短三五○公尺夜市，一個小時走不完一半；有店家丟下生意搶著合影，也有攤商說，很久沒看到那麼多人潮，高喊「萬安市長」、柯志恩都高票當選。

「不管什麼流，都非常歡迎。」柯志恩說，沈伯洋來者是客，希望多在高雄消費。柯向對手喊話，辯論絕對沒問題，不要找人護航，「跟柯志恩直球對決」。蔣萬安說，在適合的場合與形式，一定會參加，「之前說要六都大辯論，跟台南市長參選人陳亭妃溝通好了沒？」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨南下，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）合體走逛愛河、划立槳。記者劉學聖／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）昨南下，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）合體走逛愛河、划立槳。記者劉學聖／攝影

沈伯洋在台北公館、景美夜市掃街掀人潮，這股「洋流」外溢，沈伯洋今晚與同黨桃園市長參選人黃世杰逛中壢夜市，廿七日與同黨台中市長參選人何欣純同台，拉抬中台灣選情。他昨天與賴瑞隆在愛河畔合體，兩人換短褲、救生衣，下水划立槳ＳＵＰ。

沈伯洋說，「洋流」到處都有，沒有分區域，他與賴瑞隆是立院同事，二人加油打氣，不是「輔選不輔選」，而是台北、高雄未來發展，以及城市分工合作。

賴瑞隆曾下戰帖邀蔣萬安辯論，柯志恩回「找我就好」。賴瑞隆昨說「要辯論隨時都可以」，沈伯洋接力「如果他（蔣）現在坐車來，我也可以」。

高雄 沈伯洋 柯志恩 蔣萬安 賴瑞隆 台北市長

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學者分析：暴露賴政府外交處處失利

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