學者分析：暴露賴政府外交處處失利

賴清德總統宣布成立世界災害管理聯盟（WADM），政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交處處失利，「要喝牛奶就自己養頭牛」，自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動全社會防衛韌性兩周年，但卻始終沒有面對最嚴峻的戰時問題。

黃奎博說，賴總統強調這是「半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破」，似乎正透露賴政府推動國際組織參與不順，所以乾脆另闢蹊徑。早在冷戰初期，政府也曾和韓菲等周邊國家籌組過「亞洲人民反共聯盟」（亞盟）和「世界反共聯盟」（世盟）等反共國際組織，並且每年在台北召開年會，如今政府的舉動，彷彿又看到亞盟、世盟的影子；然而賴總統又是刻意把歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代就做過的事，可是到頭來，還是重蹈「走不出去，就自己開一家店」的做法。

黃奎博指出，維基百科出現WADM頁面，把美日等國與邦交國放一起，強調有中央與地方政府、團體機構參與，會讓民眾誤以為WADM有非邦交國的中央政府參加，有助大內宣。政府應說清楚WADM究竟是國際政府組織還是國際非政府組織？也應說明，WADM有多少實質互助，或僅是觀念和教育訓練交流。