聽新聞
0:00 / 0:00

學者分析：暴露賴政府外交處處失利

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴清德總統宣布成立世界災害管理聯盟（WADM），政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交處處失利，「要喝牛奶就自己養頭牛」，自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動全社會防衛韌性兩周年，但卻始終沒有面對最嚴峻的戰時問題。

黃奎博說，賴總統強調這是「半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破」，似乎正透露賴政府推動國際組織參與不順，所以乾脆另闢蹊徑。早在冷戰初期，政府也曾和韓菲等周邊國家籌組過「亞洲人民反共聯盟」（亞盟）和「世界反共聯盟」（世盟）等反共國際組織，並且每年在台北召開年會，如今政府的舉動，彷彿又看到亞盟、世盟的影子；然而賴總統又是刻意把歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代就做過的事，可是到頭來，還是重蹈「走不出去，就自己開一家店」的做法。

黃奎博指出，維基百科出現WADM頁面，把美日等國與邦交國放一起，強調有中央與地方政府、團體機構參與，會讓民眾誤以為WADM有非邦交國的中央政府參加，有助大內宣。政府應說清楚WADM究竟是國際政府組織還是國際非政府組織？也應說明，WADM有多少實質互助，或僅是觀念和教育訓練交流。

外交 賴政府 災害

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統成立「世界災害管理聯盟」 學者：外交失利 乾脆自己開店

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

賴總統宣布 WADM 成立 台灣串聯21國打造跨國防災網絡

賴總統：災害沒國界 18國家參與大規模震災演練觀摩

相關新聞

北高串連！蔣沈大戰 高雄拚場

藍綠首都大戰，全台都是決戰區。台北市長蔣萬安昨為同黨高雄市長參選人柯志恩站台，逛六合夜市，港都粉絲喊「萬安凍蒜」。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆逛愛河、划立槳，上千人追星。藍綠參選人相互拉抬，炒熱兩都選情。

建立合作網 台發起「世界災害管理聯盟」

總統府全社會防衛韌性委員會成立兩周年，昨日舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布邀集廿一個國家的政府、團體與機構，成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

學者分析：暴露賴政府外交處處失利

賴清德總統宣布成立世界災害管理聯盟（WADM），政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交處處失利，「要喝牛奶就自己養頭牛」，自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動全社會防衛韌性兩周年，但卻始終沒有面對最嚴峻的戰時問題。

新聞眼／大交易年代 台對陸釋放突圍隱晦訊號

今年的川習二會舉行在即，美中各有試探和準備，在外界熱議「大交易」的同時，台灣作為利害關係人，賴清德總統做出了新的嘗試│成立「世界災害管理聯盟」（WADM）；以韌性為支點，在川習會前對華府和北京傳達，持續強化自我實力且不放棄與世界各國交流的多元訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。