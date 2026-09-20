新聞眼／大交易年代 台對陸釋放突圍隱晦訊號

今年的川習二會舉行在即，美中各有試探和準備，在外界熱議「大交易」的同時，台灣作為利害關係人，賴清德總統做出了新的嘗試│成立「世界災害管理聯盟」（WADM）；以韌性為支點，在川習會前對華府和北京傳達，持續強化自我實力且不放棄與世界各國交流的多元訊息。

本周即將登場的川習會，台灣除了高度關注川普何時對台軍售外，一直在大聲表達提升自我防衛的決心；從提升國防預算、大規模對美採購武器、發展無人系統，到漢光演習結合城鎮韌性演習，幾乎每場都可以見到美國在台協會處長谷立言的身影。

在川習會前，台灣舉行「全社會防衛韌性國際論壇」，谷立言也到了。賴總統當場宣布要成立新的國際組織WADM，從韌性出發，對美國和世界傳遞「台灣自強」的訊息，也在對中國大陸釋放突破圍堵的隱晦訊號。因為美中元首急欲拉近關係，但又面臨明顯衝突的現實下，台灣能做的是迂迴地從旁釋放訊息，盡力避免被交易或被算計。

WADM和「全球合作暨訓練架構」（GCTF）有著類似的特性，不以主權國家為加入條件，而是透過工作坊的方式柔性訴求，以達到台灣和世界交往的目的。只是，二○一五年的GCTF由台灣與美國成立，陸續擴編日本、澳洲及英國等夥伴，今年的WADM則由台灣倡議發起，美國這次只是觀察員或夥伴。

從世界災害管理角度出發，此舉相對溫和不挑釁，北京雖不樂見台灣在國際抱團取暖，但也很難有效反對其他國家的參與。只是說，WADM能走多遠，是不是可望成為另一個GCTF，有待觀察。