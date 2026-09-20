建立合作網 台發起「世界災害管理聯盟」

總統府全社會防衛韌性委員會成立兩周年，昨日舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布邀集廿一個國家的政府、團體與機構，成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

賴總統表示，總統府兩年前成立全社會防衛韌性委員會，目標是當國家面對任何災難，除了政府能夠持續有效運作，社會與民生機能也正常不變，且必要時，能夠支援軍事需求；經過兩年的整備，他自信現在的台灣模式也能讓國際參考。

賴總統宣布，成立由台灣發起的國際組織WADM。這個組織將推動聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享，串聯災前預警、災中應變與災後復原，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，台灣有信心可以提供幫助（Taiwan Can Help），台灣要串聯亞太與歐美的消防、災防教育及訓練體系，持續導入美國消防協會（NFPA）國際專業標準，建立國際合作網絡。

賴總統說，WADM的成立，是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。其中，共有台灣十一個友邦及索馬利蘭創始會員，另有來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓，共廿一個不同國家的中央及地方政府、災防機構與團體，以觀察員或夥伴身分加入，讓合作網絡橫跨全球各地。

外交部補充，這是我國時隔五十五年首次在台倡議建立政府間國際組織，目前有十三個會員國、十七個觀察員及十一個夥伴，將強化跨國防救災合作。在WADM之前，一九七○年及一九七一年分別在台成立「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心」及「亞蔬│世界蔬菜中心」；WADM總部設在台灣，南投竹山消防署訓練中心將成印太重要災防訓練基地。