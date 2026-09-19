賴清德：創黨前輩勇抗威權 這代人要有志氣面對強權

民進黨今天舉辦創黨40週年紀念音樂會，總統兼民進黨主席賴清德壓軸致詞表示，民進黨創黨前輩有勇氣面對威權，這一代的人應該要有志氣面對強權；民主前輩用勇氣爭取民主，這一代則要用堅強意志確保台灣主權、維護並深化民主。

民進黨今天在台北市北平東路舉辦「傳承40 民主共鳴」創黨40週年紀念音樂會，兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、民進黨縣市長參選人等人到場，音樂會最後全場大合唱「眾神護台灣」。

賴清德全程參與，坐在台下聆聽歌手演出及縣市長參選人短講，並在活動尾聲壓軸登台致詞。

他表示，今年是民進黨創黨40年，也是台灣總統直選30年，以音樂會舉辦黨慶，希望用歌聲唱出台灣從戒嚴專制走向民主自由的艱難道路，也向過去勇敢站出來對抗威權，不怕被捕入獄、甚至犧牲生命的民主前輩致敬。

賴清德說，音樂會以「望春風」唱出台灣人民近百年來希望當家作主的心聲，也以「黃昏的故鄉」唱出海外黑名單人士對故鄉的思念；無論身處什麼年代、人在何方，「都是把台灣當作最重要的寶貝」，一心希望台灣成為幸福的台灣。

他表示，民主與建設的道路都不好走，如同台北市長參選人沈伯洋所說，「咱無選擇捷徑」；民進黨執政以來，每一條路都用心走，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」。

賴清德指出，音樂會特別安排民進黨提名的縣市長參選人登台唱歌，就是要讓社會知道，民進黨年輕一代願意秉持民主前輩打拚精神、承擔責任，「用新世代的力量，開拓新的時代」。

他表示，民進黨前輩在戒嚴年代勇敢創黨，突破戒嚴、黨禁及報禁，並推動國會全面改選、總統直選，一步一腳印走到今天的民主開放；民進黨創黨精神不只是「清廉、勤政、愛鄉土」，還有「愛、和平、非暴力」。

他說，民進黨在戒嚴時代創立，是為台灣人民而存在，民進黨存在目的就是為台灣打拚，所有黨公職永遠要記得前輩所創下的精神。

賴清德說，「歌還沒唱完，下一個階段，唱歌的人是我們」，過去唱歌的是民主運動前輩，如今要一代接一代、一棒接一棒，繼續為台灣未來唱民主的歌。

他表示，「創黨的前輩有勇氣面對威權，這一代的人應該要有志氣面對強權」，這一代應以堅強意志確保台灣主權、維護及深化民主、照顧人民。

談到年底地方選舉，賴清德說，黨主席的責任之一是發掘、栽培人才，這次提名中，宜蘭縣長參選人林國漳、苗栗縣長參選人陳品安及南投縣長參選人温世政，原本都不是民進黨員，但都是人才，因此邀請加入民進黨、投入選舉。

他指出，這次也提名7位律師、9位女性，他們在原來的工作都有很好成就，可以走捷徑，但為了台灣、為了自己生存發展的故鄉，都願意站出來。

賴清德最後表示，面對中國對台壓力及立法院紛擾，他要拜託全國民眾再次站出來，如同2004年「牽手護台灣」，再次站出來，讓台灣安全、持續發展，並呼籲民眾支持民進黨提名的縣市長參選人。