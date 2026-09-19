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賴總統成立「世界災害管理聯盟」 學者：外交失利 乾脆自己開店

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賴總統成立「世界災害管理聯盟」 學者：外交失利 乾脆自己開店

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統出席「2026全社會防衛韌性國際論壇」開幕，與多國政要、國安專家學者及海內外與會代表在台上大合影。記者張文玠／攝影
賴清德總統出席「2026全社會防衛韌性國際論壇」開幕，與多國政要、國安專家學者及海內外與會代表在台上大合影。記者張文玠／攝影

賴清德總統宣布成立「世界災害管理聯盟」，政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交失利，乾脆自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動「全社會防衛韌性」兩周年，但卻始終沒有面對戰時的最嚴峻問題。

黃奎博說，賴總統強調這是「半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。」似乎正透露賴政府推動國際組織參與不順，所以乾脆另闢蹊徑。不過早在冷戰初期，政府也曾和韓國、菲律賓等周邊國家籌組過「亞洲人民反共聯盟」（簡稱「亞盟」）和「世界反共聯盟」（簡稱「世盟」）等反共國際組織，並且每年在台北召開年會，如今政府的舉動，彷彿又看到「亞盟」、「世盟」的影子。

然而賴總統又是刻意把歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代就做過的事，可是到頭來，還是重蹈「走不出去，就自己開一家店」的做法。

黃奎博進一步質疑，在賴總統宣布之後，維基百科隨即已經出現「世界災害管理聯盟」的頁面，不過把美、日等國與邦交國放在一起，又強調有中央與地方政府、團體、機構的參與，會讓一些民眾誤以為這個國際組織有非邦交國的中央政府參加，有助於大內宣。他認為，政府應該說明清楚「世界災害管理聯盟」究竟是國際政府組織IGO還是國際非政府組織INGO？

黃奎博同時指出，政府似乎在「災防外交」上找到新的機會，但過去也曾發生我國軍機在二○○四年南亞海嘯時，出國運送救援物資，不但國徽要塗銷、甚至因故差點無法加油返航的狀況，因此政府也應具體說明，如今的「世界災害管理聯盟」到底能有多少實質的互助？或僅是觀念、教育訓練上的交流？

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，賴政府推動全社會防衛韌性工作兩周年當然有些進展，例如嘗試引進新科技來解決通訊遭破壞等問題，但在台灣推動全社會防衛韌性，除了因應風雨、地震及複合式災變外，終究要面對中共武力犯台的戰時問題。

他舉例，政府演練的戰時民生物資配售制度，運作的前提是倉儲、物流、金融甚至政府功能都還健全時才能運作，但是萬一當共軍打進了台北市，這樣的配售機制還能運作嗎？

揭仲質疑，當軍方的漢光演習已經連續兩年將大台北地區的縱深地帶、城鎮作戰列為演練重點時，全社會韌性始終還沒有設想如何面對最嚴峻的這一塊。

災害 外交 賴總統

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