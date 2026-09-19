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頒授名譽回復證書 賴總統：捍衛主權、守護民主、維護和平

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統強調，他會努力團結全國人民，捍衛主權、守護民主、維護和平，絕對不會卑躬屈膝，再度重演過去國家不法的事件。記者黃仲裕／攝影
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統強調，他會努力團結全國人民，捍衛主權、守護民主、維護和平，絕對不會卑躬屈膝，再度重演過去國家不法的事件。記者黃仲裕／攝影

「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，由賴清德總統親自主持並頒發名譽回復證書給多位政治受難者或家屬，賴總統強調，他會努力團結全國人民，捍衛主權、守護民主、維護和平，絕對不會卑躬屈膝，再度重演過去國家不法的事件。

今天與會的還有行政院長卓榮泰等人，包括總統府資政姚嘉文、已故曹開家屬、已故郭萬福家屬代表致詞，姚嘉文對於恢復「名譽」不表認同，反而覺得是很名譽的事，不需恢復；卓榮泰則回應表示，這是針對國家不法的事件。

賴總統致詞表示，作為民主台灣的總統，他必須同各位前輩以及受難者家屬保證，他一定會繼續站在第一線，努力團結全國人民，捍衛主權、守護民主、維護和平，絕對不會卑躬屈膝，再度重演，也拜託大家，咱逗陣做夥行，讓台灣繼續走向世界，讓上好世界台灣為人類、為世界和平做出更大的貢獻。

會中並由10位威權統治時期政治受難者或家屬為受證代表，由總統頒授名譽回復證書，象徵政府對受難者及家屬之尊重與回應。

內政部表示，行政院於2023年設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，至今年7月底，已核定生命或人身自由受侵害賠償金3162件，通過名譽回復證書5299件，並就689筆不動產、234件動產作出返還原財產或金錢賠償決定，共計賠償逾83億元，每年也舉行頒發名譽回復證書典禮，在轉型正義工作的落實上，具有指標性的意義。

「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統頒發名譽回復證書給多位政治受難者或家屬。記者黃仲裕／攝影
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統頒發名譽回復證書給多位政治受難者或家屬。記者黃仲裕／攝影

「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統（左三）及行政院長卓榮泰（左四）均與會。記者黃仲裕／攝影
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統（左三）及行政院長卓榮泰（左四）均與會。記者黃仲裕／攝影

「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統及行政院長卓榮泰均與會。記者黃仲裕／攝影
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統及行政院長卓榮泰均與會。記者黃仲裕／攝影

「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統（左二）及行政院長卓榮泰（左三）均與會。記者黃仲裕／攝影
「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在彰化縣國際展覽中心舉行，賴清德總統（左二）及行政院長卓榮泰（左三）均與會。記者黃仲裕／攝影

主權 和平 賴總統

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