影／「天亮前最黑暗」 賴總統：僅代表國家向威權時代受害者致最高歉意

賴清德總統今天出席「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，向過去在威權統治時期遭受國家不法行為侵害的受害者及其家屬表達深深的歉意與崇高敬意。賴清德強調，台灣今天的民主自由並非憑空而降，政府將持續推進轉型正義，並凝聚兩千三百萬台灣人的共識，團結守護得來不易的自由與民主。

賴清德於致詞時引用台語俗諺「天光前，最暗淡」表示，威權統治時期的黑暗歲月，讓無數受難者與家屬身心遭受極大煎熬。然而，正是因為前輩們在最黑暗的時刻依然堅定信念、不屈不撓，與全體台灣人民共同奮鬥，才終於迎來今日台灣民主的曙光。

賴清德指出，這已是他第三次出席國家不法行為權利回復證書頒發典禮。他深刻體會到，無論政府給予多少補償或平反名譽，都無法完全彌補受難者及其家屬過去所經歷的苦難與遺憾。政府會持續加強檢討與改善，盡可能擴大調查與服務範圍，以更具體、貼心的作為回應各界的期待。

賴清德強調，作為總統，他最重要的使命就是全力團結2,300萬台灣人民，打造堅固的命運共同體。面對外部威權勢力的威脅，台灣人必須汲取歷史教訓，絕不能讓民主倒退。唯有大家團結一致，堅定守護台灣的自由與民主價值，才能讓這塊土地上的每個人都在陽光下尊嚴地生活，邁向光明的未來。

賴清德總統（左二）及行政院長卓榮泰（右二）出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮。記者黃仲裕／攝影