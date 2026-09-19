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谷立言：美方希望成為台灣在能源韌性上的首選夥伴

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照
美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天出席總統府「全社會防衛韌性國際論壇」時表示，台灣的供電能否跟上需求，對台美經濟關係至關重要，美方希望成為台灣在能源安全與能源韌性上的首選夥伴，做法包括引進美國企業提供解決方案，例如奇異威諾瓦（GE Vernova）、柏克德（Bechtel）與台灣合作。

谷立言指出，國際輿論常爭論台灣的液化天然氣（LNG）存量能撐11天或14天，但他認為更貼切的問題是，如果無法取得來自台灣的商務與貿易，全球經濟還能全力運轉多久，那比任何關於台灣能源安全的時間軸都要短得多，也更嚴重。

谷立言表示，在美方的思考層次中，要確保台灣有足夠能源支撐經濟成長，尤其AI資料中心、半導體生產等新技術上線後需要大量電力，因此台灣的供電能否跟上需求，對台美經濟關係至關重要。

谷立言也提及核能，指出無論是重啟既有機組或未來的核能發電，都會擴大台灣的電力基載；此外，美方也為有高耗能需求、想發展資料中心的台灣企業，提供赴美選項。

谷立言指出，中東衝突使各國都在為能源安全苦惱，而台灣處理得相當好，部分原因是早期做了聰明的選擇；台灣在今年稍早把美國液化天然氣商Cheniere的合約加倍，自墨西哥灣進口美國天然氣，雙方也正密切合作開發阿拉斯加北坡的LNG機會，他認為這對全球、特別是印太地區的能源安全將是巨大的戰略改變。

谷立言說，危機應變也是能源應對議題，若因天災或地緣政治緊張導致中斷，台灣在極端情境下面臨的狀況，恐不能讓經濟以百分之百的狀態運轉；隨著地熱、核能等新技術到位，台灣將擁有更多國內來源。

英國在台辦事處代表包瓊郁表示，能源安全是台灣的巨大脆弱點，台灣有三件事可以做更快，一、提高國內低碳能源發電的比重；二、在儲能、電網升級與新技術上大力推動能源效率；三、政府效能，包括離岸風電或地熱的法規、融資、規畫與許可都需要比現在快得多。

谷立言 韌性 台灣 能源 AIT

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