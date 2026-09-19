林飛帆：烏克蘭友人與台接觸 盼擺脫中國大陸無人機零件

國安會副秘書長林飛帆今天表示，台灣正積極打造無人機非紅供應鏈，已有非常多烏克蘭友人與台灣接觸，希望進一步擺脫對中國無人機零組件的依賴。他指出，台灣無人機出口近一年成長55倍，與烏克蘭在無人機產業領域具有廣大合作空間。

總統府今天舉辦「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」，林飛帆在主持場次1座談後接受聯訪。

林飛帆表示，世界各國都在進行全社會防衛韌性上的準備，因此邀請各國專家來台參與論壇、交流。過去台灣學習別國優點，如今台灣有所成就，讓各國認為能參考台灣經驗。如同賴總統所言，這件事是台灣不分軍民、族群的共同努力，讓台灣更安全，做到強而有力的準備。

針對歐洲議會全會近日連續通過決議案肯定台灣在全社會防衛韌性、對抗假訊息的經驗，林飛帆說，感謝歐洲議會對台灣的支持，且正好在論壇舉辦之前，是非常好的時機點。

林飛帆說，台灣全社會防衛韌性的準備獲得世界認可，包括漢光演習、城鎮韌性演習都有多國外賓來台，實際去第一線看台灣演練，「大概是國安會有史以來碰過最大外賓訪團」。準備得越好，就越有能力嚇阻中國威脅，也讓世界了解台灣的決心。

媒體另關切，德國國會議員基塞維特（RoderichKiesewetter）日前表示，烏克蘭為了無人機零件，出於「絕望」不得不與中國交易，期望台灣進一步改善烏克蘭無人機供應鏈。

林飛帆說，台灣與烏克蘭合作機會很多。台灣在無人機出口過去一年增加了55倍，對外輸出的最大買家是波蘭和捷克，波蘭跟捷克買了台灣無人機相關產品或零件，「不一定是用在自己國家」，相信有很多潛在合作空間跟可能性。

林飛帆強調，台灣的優勢是正在打造非紅供應鏈，台灣有能力做到百分之百台製無人機零組件，非常多烏克蘭友人在與台灣接觸，希望進一步擺脫對中國零組件的依賴。

被問及與談者美國專家卡魯德洛維奇（ClaraKaluderovic）受訪時提到，台灣應派員前往烏克蘭學習經驗，林飛帆說，礙於台灣與烏克蘭外交處境、關係，要派員實際到烏克蘭較不容易，包括簽證等問題，但有非常多民間團體有許多烏克蘭經驗，台灣也可以把烏克蘭人帶來台灣交流。

針對「經濟學人」報導美台軍方共同推動的「地獄景象」（Hellscape）作戰構想，林飛帆說，不能揭露與美方的討論。非常多智庫都在進行相關研究，在華府、台北的討論都很多，包括民間討論，未必是完全官方的討論。

林飛帆進一步說明，台灣對於無人機產業的支持非常強大，包括政府對於政院提出的無人機特別條例，也希望透過追加預算的通過，補足國防部急需的3個類型無人機。