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中共資訊戰來勢洶洶 專家：台灣須主動發聲反制滲透

中央社／ 台北19日電
面對中國大陸資訊戰，北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理JanisKarlsbergs表示，台灣必須積極發聲，在傳遞訊息上占有一席之地，才能有效反制滲透。歐新社
面對中國大陸資訊戰，北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理JanisKarlsbergs表示，台灣必須積極發聲，在傳遞訊息上占有一席之地，才能有效反制滲透。歐新社

面對中國資訊戰，北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理JanisKarlsbergs表示，缺乏敵我意識是自由社會的最大弱點，民主體制雖常擔心主導敘事會被視為宣傳，但資訊環境沒有真空地帶，台灣必須積極發聲，在傳遞訊息上占有一席之地，才能有效反制滲透。

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天邀請國外學者、專家，以「心理防衛」為題發表看法。華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）副總裁華克（Christopher Walker）示警，威權政權高度重視資訊影響力並重金投資，25年前幾乎無人能預見中國共產黨擁有如今的全球傳播力；反觀民主國家對抗資訊影響力的力道仍顯不足，這是台美及其他自由社會面臨的共同威脅。

詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）指出，外界持續討論TikTok等應用程式的風險，若這些平台已成為資訊環境的一環，且遭具特定意圖的外國勢力操縱，民主社會就必須嚴肅應對。

中央廣播電台董事長賴秀如提醒，部分台灣媒體淪為中國在台的宣傳機器，新聞報導附和北京立場，充斥偏見且未經事實查核，這顯示即便台灣媒體數量龐大，也不代表民眾能獲得真實資訊，更凸顯出媒體素養與健全公共媒體對台灣的重要性。

北約戰略溝通卓越中心資深政策與出版物經理JanisKarlsbergs說明，自由社會最大的弱點，在於若未察覺敵人的存在，社會便會各行其是而喪失自由。拉脫維亞乃至北約，均毫不避諱宣告俄羅斯就是敵人，唯有確立敵我意識，才能透過主導自身議程（agenda）來擊敗對手的敘事。

談及假新聞與不實訊息的防範，Janis Karlsbergs會後受訪時指出，近期多個民主國家的部分民眾對體制與政府失去信任，但只要政府堅持提供可靠資訊，長遠來看終將重拾公信力。

他以俄羅斯為例表示，敵對勢力常尋找社會的分歧點來加以利用。正常社會難免存在問題，關鍵在於處理的方式，若敵對勢力搶先利用社會弱點而政府無法回應，就會演變成潛在危機；反之，若政府能迅速且提供可信任的回應，敵方影響力便會大幅削弱。

關於台灣如何應對中國的資訊戰，他以拉脫維亞經驗認為，拉脫維亞境內有少數俄羅斯族裔且許多人懂俄文，加上與俄國接壤、邊界近在咫尺，資訊極易滲透，這點與台灣極為相似。

因此他強調，台灣必須發出自己的聲音，雖然民主體制常擔心主導論述會被視為宣傳，但資訊環境沒有真空地帶，台灣須積極在傳遞訊息上占據一席之地，才能有效反制滲透。

北約 華府 中共 台灣

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