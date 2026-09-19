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影／電價凍漲 盧秀燕：應先跟立法院溝通不要先斬後奏 立法院會支持
台中市長盧秀燕今天上午為市議員參選人連佳振站台助講，被問到政府宣布電價凍漲到年底看法，盧秀燕說需要先跟立法院溝通，不要先斬後奏，基本上立法院會支持，因為立法委員都來自於民間，他們了解民間的辛苦。
盧秀燕表示，雖然高科技本身營收非常好，可是普遍民間的名生或者是中小企業，或者傳統產業，或者做小生意的人，其實苦不堪言，之前電價已經漲過，如果再加的話大家受不了，她贊成一段時間的凍漲，不過要尊重立法院。因為這個凍漲是要對台電大量的補貼，據她了解這場補貼要補貼幾百億，要這樣的大量補貼台電，需要先跟立法院溝通，不要先斬後奏，基本上立法院會支持，因為立法委員都來自於民間，他們了解民間的辛苦。
盧秀燕說，現在物價都在漲，政府如果國營事業再漲、用電再漲會雪上加霜，所以她個人是支持應該凍漲一段時間，但是她覺得政府做事的方法要和諧，既然行政院是受立法院監督，應該跟立法院先協商，跟韓國瑜院長跟所有的不同政黨的先協商，不要先斬後奏，只要願意採取這種好的態度，立法委員一定會支持的，因為大家都會以民為念。
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