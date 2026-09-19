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影／電價凍漲 盧秀燕：應先跟立法院溝通不要先斬後奏 立法院會支持

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游
台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游

台中市長盧秀燕今天上午為市議員參選人連佳振站台助講，被問到政府宣布電價凍漲到年底看法，盧秀燕說需要先跟立法院溝通，不要先斬後奏，基本上立法院會支持，因為立法委員都來自於民間，他們了解民間的辛苦。

盧秀燕表示，雖然高科技本身營收非常好，可是普遍民間的名生或者是中小企業，或者傳統產業，或者做小生意的人，其實苦不堪言，之前電價已經漲過，如果再加的話大家受不了，她贊成一段時間的凍漲，不過要尊重立法院。因為這個凍漲是要對台電大量的補貼，據她了解這場補貼要補貼幾百億，要這樣的大量補貼台電，需要先跟立法院溝通，不要先斬後奏，基本上立法院會支持，因為立法委員都來自於民間，他們了解民間的辛苦。

盧秀燕說，現在物價都在漲，政府如果國營事業再漲、用電再漲會雪上加霜，所以她個人是支持應該凍漲一段時間，但是她覺得政府做事的方法要和諧，既然行政院是受立法院監督，應該跟立法院先協商，跟韓國瑜院長跟所有的不同政黨的先協商，不要先斬後奏，只要願意採取這種好的態度，立法委員一定會支持的，因為大家都會以民為念。

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游
台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游
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盧秀燕 電價 溝通 台中市選舉

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