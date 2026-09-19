談3.9兆總預算 卓榮泰：政院重責是抗拒破壞國家財政的各種法案

行政院日前提出116年度中央政府總預算案，總金額達到3兆9266億元。行政院長卓榮泰今表示，賴總統希望除了加強各項投資外，更強力要求政院嚴守財政紀律，珍惜每一分國家資源，因此除了加強各項建設外，還有一個重要責任，就是抗拒破壞國家財政的各種法案送到行政院來。

卓榮泰今上午參加第八屆危老、都更博覽會開幕式，致詞時表示，在賴總統的指示下，一直要政院在國家經濟體好轉的同時，要加強對百工百業的投資，要加強對社會福利的照顧，要加強對國防軍工產業新的發展，這當中很多是過去想做但沒有能力做，或者過去根本不敢想，但如今可以做。

卓榮泰舉例軍工產業，說當全世界需要非紅供應鏈時，台灣正走在這個歷史浪潮當中，「能不能接得住就靠我們這一代了」，總統一直希望除了加強各項投資之外，更強力要求行政院嚴守財政紀律，要謹慎的珍惜每一分國家的資源，因此在明年的中央政府總預算，已經送出了3兆9266億元。

卓榮泰說，在這個過程當中，對科技、公共建設、社會福利、國防產業、教育、對社會福利全面加強，一方面除了加強各種建設外，「行政院還有一個重要的責任，就是抗拒破壞國家財政的各種法案送到行政院來，我必須擔任這樣的工作，才能一方面開源，一方面不能被破壞國家財政紀律的各種法案，侵蝕國家的能力。」

卓榮泰也說，針對未來國家的發展，除了在各種經濟成長，國家GDP用加法，甚至用乘法來表現出成長的數據外，行政院必須做除法。必須把國家的經濟成長率、國家的GDP的成長除以百工百業，更除上2350萬人能夠公平的分配，所以行政要做的就是除法，讓這個社會更公平，這就是總統指示的均衡台灣。

隨後，卓榮泰提及危老都更政策，指出像是放寬容積獎勵等修法已送至立法院，希望立法院像這種法律要趕快審、趕快通過，「那行政院一定副署，絕對沒有問題，這才是福國利民真正的工作。」