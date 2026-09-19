梁文傑藉李洋亞運升旗受阻酸鄭麗文 國民黨：出事只會甩鍋

針對陸委會副主委梁文傑藉運動部長李洋亞運升旗事件嘲諷國民黨主席鄭麗文，國民黨文傳會主委陳以信批梁文傑偷換概念將「一中政策」說成「一中原則」，出問題只會甩鍋，馬政府時期體育首長能順利與會，賴政府卻差點受阻，民進黨應檢討「新兩國論」壓縮台灣空間，勿用挑釁言詞處理敏感的國際體育事務，一起為台灣選手加油。

愛知・名古屋亞運18日在選手村舉行各國代表團升旗典禮，李洋原已完成相關申請程序，卻一度遭拒絕進入，運動部及中華奧會於現場表達強烈不滿。李洋事後強調，不希望受到任何政治打壓。在最後溝通後，順利完成進場儀式。

事發後，梁文傑在社群平台Threads稱讚現場人員即時抗議，處理得宜外，也表示鄭麗文曾說「每個國家都支持一個中國原則」，「那她看到李洋部長被阻擋應該很高興，後來又可以進場應該很不高興。」

陳以信表示，鄭麗文明明講的是「一中政策」，梁文傑卻硬是偷換成「一中原則」。堂堂陸委會副主委，是分不清楚兩者差別，還是明知不同卻刻意扭曲？馬英九政府時期，時任體委會主委戴遐齡2008年赴北京參與奧運相關事務，2012年倫敦奧運更直接出席選手村中華代表團升旗典禮。同是政府體育首長，馬政府做得到，為什麼賴政府李洋卻差點被擋在門外？

陳以信反批，梁文傑不敢面對的，是賴政府兩岸政策所造成的後果，賴清德總統的「新兩國論」不斷升高兩岸對立，已讓台灣的國際參與面臨更多阻力。今天台灣國際空間受到限制，執政黨首先應檢討自己的兩岸政策，梁文傑怎麼還好意思把責任甩給國民黨？

陳以信表示，卓榮泰日前赴日行程已引發台日互信爭議，如今梁文傑又以挑釁言詞處理敏感的國際體育事件。民進黨的部長為什麼在國際場合一再碰到阻力？馬政府做得到，賴政府為什麼做不到？民進黨該檢討的是自己，不是檢討別人。

國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照