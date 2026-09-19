影／全社會防衛韌性論壇 賴清德宣布成立世界災管聯盟

賴清德總統出席「2026全社會防衛韌性國際論壇」致詞宣布，由台灣主導發起的國際組織「世界災害管理聯盟」（WADM）正式成立，共有台灣11個友邦及索馬利蘭成為創始會員，並有美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓等21國中央與地方政府、防救災機構以觀察員或夥伴身分加入，寫下半個多世紀以來台灣推動國際組織參與的重要突破。

賴清德指出，台灣模式具備高度自信，能提供國際社會作為防衛與災防準備的依據。他提到，上個月剛完成一年一度的國家團結月漢光演習與城鎮韌性演習，世界各國都在關注，多國外媒也隨軍採訪；演習更首度在城鎮韌性項目中，加入針對1700萬人口規模的行動網路降速演練，實測通訊受阻時的備援應變機制，讓中央、地方非軍事部門在同等情境下協同運作，全面強化軍民整合。

賴清德強調，保衛台灣從來不只是軍隊的責任，不分職業、族群、性別與年齡，人人都是保障國家的一分子。他也特別感謝遠道而來的多國友邦政要共襄盛舉，期盼透過橫跨全球的災防合作網絡，攜手民主夥伴深化全社會韌性。

賴清德總統出席全社會防衛韌性國際論壇，宣布由台灣發起的世界災害管理聯盟正式成立。記者張文玠／攝影

賴清德總統致詞說明城鎮韌性演習與網路備援成效，強調保衛台灣是全社會共同責任。記者張文玠／攝影

賴清德總統致詞說明城鎮韌性演習與網路備援成效，強調保衛台灣是全社會共同責任。記者張文玠／攝影

賴清德總統出席全社會防衛韌性國際論壇，宣布由台灣發起的世界災害管理聯盟正式成立。記者張文玠／攝影

賴清德總統出席全社會防衛韌性國際論壇，宣布由台灣發起的世界災害管理聯盟正式成立。記者張文玠／攝影