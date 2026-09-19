宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

總統府「全社會防衛韌性委員會」成立兩周年，今天舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他說，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

賴總統致詞時表示，兩年前，總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，希望透過公私協力、產官學研及民間團體的共同討論與執行，來強化全社會韌性。目標是，當國家面對任何災難，無論是自然災害，還是人為事件，除了政府能夠持續有效運作，社會、民生機能也正常不變，且必要時，能夠支援軍事需求。

他說，兩年前，台灣希望向國際學習，從重大的國際事件，以及其他國家先進的社會韌性模式汲取經驗。經過兩年的整備，台灣有自信，現在的台灣模式，也能夠讓國際參考，提供其他國家作為準備的依據。

賴總統說，就在上個月，台灣完成了一年一度的「國家團結月」漢光演習及城鎮韌性演習。這場演習，世界都在看，許多外媒紛紛來台隨軍採訪。

他表示，城鎮韌性演習中也首度加入新的項目，進行涵蓋1700萬人口的行動網路降速演練，讓民眾做好行動網路受阻時，備援通信的練習。不僅如此，今年的城鎮韌性演習，結合了漢光演習，讓中央和地方政府非軍事部門在相同狀況下同步演練，鍛鍊軍民整合，以及極端情境下文職單位的應變能力。

賴總統強調，保衛台灣從來都不只是軍隊的責任，他特別感謝參與演習的現役部隊、2萬名後備軍人，還有從中央到地方政府，近1萬名文職部門的同仁。也謝謝全國民眾，完成了這場史上規模最大的軍民共同演練。

賴總統進一步宣布，正式成立由台灣發起的國際組織「世界災害管理聯盟」（WADM）。這個組織將推動聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享，串聯災前預警、災中應變與災後復原。讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，台灣有信心Taiwan Can Help。

賴總統說，WADM的成立，是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。其中，共有台灣11個友邦及索馬利蘭成為創始會員，另有來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓，共21個不同國家的中央及地方政府、災防機構與團體，以觀察員或夥伴身分加入，讓合作網絡橫跨全球各地。

他並說，今天共同登場的「災害防救學院國際研討會—IDEA 2026」，也具有重要意義，台灣要串聯亞太與歐美的消防、災防教育及訓練體系，持續導入美國消防協會（NFPA）國際專業標準，建立國際合作網絡。

賴總統強調，台灣是世界的台灣，台灣會持續以貢獻擴大參與，以專業建立信任，以合作連結世界」。賴清德說，當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就更應該攜手合作。