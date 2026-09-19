批電價凍漲政治考量大於專業 李彥秀：拿納稅錢變相補貼科技業

經濟部電價費率審議會昨拍板，今年電價凍漲到年底。台電將優先爭取今年度追加預算，撥補711億元給台電。國民黨立委李彥秀表示，電價審議會火速拍板凍漲純屬過水，政治考量遠大於專業審議，並質疑台電拿追加預算情勒立法院，且全面凍漲形同拿全民納稅錢變相補貼高獲利科技業，可能成為經貿談判不公平貿易的口實。

李彥秀說，央行周四理監事會議宣布利率「連十凍」，理由就是「通膨可控」，昨天電價審議委員會「凍漲」的決定，並不讓人意外，電價屬於「成本推動型通膨」，凍漲的決定，就是政府守住2%通膨警示線最重要的手段。

李彥秀表示，依照電價公式計算，電價有調漲12.83%的空間，過去電價審議委員會會議動輒超過3小時，昨天一個半小時就結束，顯然結論早已做好，審議委員會只是「轉場過水」、「圖具形式」，電價凍漲「政治考量」遠大於「專業審議」。

李彥秀批，台電拿「追加預算撥補」綁架「明年4月電價調漲」，顯然只是對立法院預算審查權的情緒勒索，年底縣市長選舉對民進黨而言只是「面子之爭」，明年總統與立委選舉才是「存亡之戰」，如果10月電價凍漲，明年4月更沒有理由調漲電價，比起國際能源價格波動，民進黨更關心的選票得失的波動。

李彥秀指出，爭取追加預算撥補台電，請經濟部用「道理」說服立法院，說服台灣人民，包括發電結構與能源政策的調整，台電的財務改善作法，原本傳出「此波將調漲半導體及人工智慧（AI）資料中心的電價」，結果也是全面凍漲，等於用人民的納稅錢，去補貼成長最快，獲利爆表的高科技產業，不僅加重了台電經營的壓力，「政府變相補貼」更有可能成為未來經貿談判「不公平貿易」的口實。