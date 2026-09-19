德極端政黨崛起　前駐台處長歐博哲：對台外交原則不會輕易動搖

德國政治版圖近年快速變化，非傳統建制政黨在選舉大有斬獲，對中俄立場不同於過去主流政黨。前德國在台協會處長歐博哲接受中央社專訪時分析，德國對台外交有長期明確原則，建立在民主價值、反對武力與脅迫之上，不會因國內政局變化輕易動搖。

德國資深外交官歐博哲（Martin Eberts）曾派駐巴西、日本、法國、沙烏地阿拉伯等國，2014年至2018年擔任德國在台協會處長。卸任前獲台灣頒授紫色大綬景星勳章，表彰他任內促進台德經貿、教育、科技、能源等領域合作，及推動德國支持台灣國際參與的貢獻。

歐博哲近日出席柏林「聯合國大會第2758號決議解讀與影響」座談會，他在會中向與會人士說明，德國「一中政策」不同於北京主張的「一中原則」；德國雖與台灣沒有正式外交關係，仍和台灣在各領域維持密切往來，且長年以實際行動支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

●德政壇版圖重整 歐博哲：對台外交維持一貫原則

他在會後接受中央社專訪時進一步指出，德國對台外交有長期明確原則，建立在民主價值、反對外來武力與脅迫之上。

然而近年德國政治版圖快速變化，非傳統建制政黨獲得越來越高民意支持，極右翼另類選擇黨（AfD）去年躍升國會第二大黨；極左翼小黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）近期在薩克森－安哈特（Saxony-Anhalt）邦議會選舉過5%門檻，成為地方政治難以忽視的關鍵力量。

兩黨政治光譜雖不同，但在對俄羅斯及中國政策上，都與德國傳統主流政黨存在顯著分歧，包括反對持續軍援烏克蘭、主張恢復與俄羅斯對話及經貿往來；在對中政策上，也主張深化與中國的經貿關係。

中央社詢問，非傳統建制政黨壯大是否可能改變德國對中政策，進而影響台德關係。有逾40年外交資歷的歐博哲表示，「我希望不會」。他認為，德國對外關係及民主制度都有其基本原則，但看到部分人士開始輕率看待、甚至質疑這些原則，確實令人擔憂。

他以俄烏戰爭為例指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動侵略戰爭，踐踏國際法原則；台灣在國際社會受到的對待，也應喚起真正重視民主及國際關係公平原則者的警覺。

歐博哲認為，這類對外交及民主基本原則的質疑，但相較經濟、社福改革與移民，目前在德國內部政治中仍屬「次要議題」，他雖對此感到憂心，但不認為已足以撼動德國外交基本原則。

●台德交流日益密切 籲理念相近國家形成挺台「關鍵多數」

談到德國如何在現有外交框架下深化對台關係，他認為，涉及台灣時必須仔細衡量不同選項，並與理念相近夥伴採取一致且持續的政策。支持台灣國際參與不必等待所有國家取得共識，只要形成足夠的「關鍵多數」即可。

「我們不能等到所有國家都站在我們這一邊。」歐博哲表示，德國可與英國、法國、加拿大、澳洲、美國等重要夥伴合作，持續在國際場合提出台灣參與問題；相關行動應優先在歐盟架構內協調，但若無法取得共識，理念相近國家仍可先採取行動。

回顧2018年卸任至今的台德關係發展，歐博哲說，「現在德國與台灣的接觸，比過去任何時候都更加密切」。雙方關係朝非常正面的方向發展，不僅合作增加，也擴展至過去較少觸及的領域。

他以台積電為例，指出德國企業、尤其是中型高科技企業，愈來愈意識到台德合作蘊含的機會，台積電赴德勒斯登設廠就是雙方經貿合作成果之一。面對國際局勢變化，他對台德關係抱持樂觀看法，認為德國應堅持目前的方向，維持甚至進一步擴大對台支持。