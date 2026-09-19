回顧2023藍白合 陳佩琪：柯文哲那幾天雙眼空洞、元神不在

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前在節目稱，2028總統大選，國民黨要自己努力，民眾黨主席黃國昌是否願意跟藍營合作，自己看著辦。陳佩琪今在臉書發文表示，她只想表達，2028對柯文哲和她都是無事一身輕，2023年下半年那種整合過程中那種五馬分屍的撕裂感不會再有。她提到，讓%那幾天，柯文哲雙眼茫然、空洞無神，柯文哲的元神當時是不在的。

陳佩琪說，回想2023年那場前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫和國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰三人主導的整合會議，結合當事人新北市長侯友宜和民眾黨創黨主席柯文哲，另有民眾黨秘書長周榆修，以及民眾黨立院黨團主任智菡陪同出席，但不知道為何都被禁止進入會場內。

陳佩琪說，當下也不知出了什麼事，談到最後竟出現反推的讓％民調；若只是反推不打緊，還出現讓3、6％的。柯文哲說已經沒辦法回想當時是誰提的、為何會這樣提？而柯文哲又為什麼會答應？總之，柯說通通忘記了，再也回想不起來了。

陳佩琪表示，柯文哲為何會答應如此奇怪的反推和讓趴民調？她只知道那幾天柯雙眼眼神茫然，空洞無神，那幾天的柯文哲不是平時的柯文哲，不是她所熟知的柯文哲，柯文哲的元神當時是不在的。

陳佩琪指出，幾天後反推民調出來，讓3％後雙方平手，這時柯文哲的元神也逐漸回復。她事後問柯文哲，談的是什麼方案，有夠怪的，為何會答應？柯一臉茫然稱不知道，說全忘記了，只問她「現在的柯文哲正常了嗎？」她回答，感覺過去的柯文哲回來了。她跟柯文哲說，周邊很多關心的人都認為要正向做民調，若輸了，大家也都能接受，何必搞奇怪的反推民調、又要讓％？

陳佩琪提到，當時曾有人提說，比民調、輸的人退選，或許太激烈了，沒被接受，但當時所有的支持者、家人以及民眾黨的核心幕僚幾乎都這樣主張，就是請多家民調公司做正向民調，要是怕不公正，就多請幾家，做比一般民調還長時間的民調；要是民眾黨輸了，大家都會接受，全家人也都樂意出去幫勝出者輔選，她真的不知道柯文哲怎麼會去跟人家談反推的民調，而且還讓3%，有誰會接受？

陳佩琪說，其實說要讓%，也是大黨讓小黨3％還差不多，哪有小黨讓大黨3％的？這還不打緊，最後出來平手，竟然三經半夜還來要6％？反推民調讓3％是平手，於是才有了那場板橋體育館的誓師大會。

陳佩琪表示，當時大家認為公平比民調就好，輸了都願意願賭服輸，她要幫柯文哲媽媽柯美蘭說話，柯媽是最後看到那種讓%方案，才說這樣就別選了，不是堅持柯文哲一定要當正的。當時國民黨怎麼不直接說出口，說叫「柯文哲直接跟我們低頭，當我們的副總統就好」？