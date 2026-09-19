總統公布預算還加註批示 許宇甄批：賴清德別當立法院的太上皇

賴清德總統公布115年度中央政府總預算，還批示人事費不宜刪凍。國民黨團書記長許宇甄痛批，總統公布立法院議決的總預算，竟然還要附上一紙「御批」，對國會依法行使預算審議權指指點點，這種作法不僅世界罕見，也模糊了憲政分際。台灣是民主憲政國家，不是總統批示、五院照辦的皇帝政府。

許宇甄指出，立法院依法審議中央政府總預算，本來就是國會最核心的民主監督權力之一。但賴總統在公布國會議決的總預算時，另外批示「立法院不宜刪減或凍結」，再函送五院，政治上等同對國會預算決議加註「總統意見」，這條線一旦跨過去，受傷害的就是權力分立與國會監督。

許宇甄認為，賴清德這紙批示，親手戳破民進黨過去不斷渲染「總預算沒通過，政府就不能運作」的政治騙術。預算法第54條早已明文規定，總預算未能如期完成審議時，除新興資本支出及新增計畫原則上須等待預算完成審議外，其他計畫得依已獲授權的原訂計畫或上年度執行數覈實動支。如今總統自己批示，要求對總預算公布前依第54條執行的相關經費「允為妥適之處理」，不正證明政府早就知道預算未完成審議，不等於國家機器全面停擺？整個民進黨都應該為自己過去騙人的話語向國人道歉。

許宇甄強調，賴總統的責任是依憲政程序公布總預算，不是站在國會之上替總預算寫評語，更不能透過一紙批示，讓行政部門產生可以凌駕立法院預算決議的錯誤想像。國會通過的是預算，不是送進總統府等待皇帝加註御批的奏章。

許宇甄表示，賴總統若真正尊重民主，就應尊重國會依法作成的決議。總統府不是立法院的上級機關，總統更不是五院的太上皇。民主政治最基本的規矩，就是任何權力都要有界線；當總統開始習慣用「批示」評論甚至指導國會如何行使預算權，人民更應警惕的，正是總統權力不斷向外擴張的憲政危機。