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總統公布總預算 批示「不宜刪凍人事費用」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院三讀完成一一五年度中央總預算案後，超過一個月未送出立院，引發民進黨立法院黨團質疑拖延，立法院於前日火速送出。總統府昨天發布總統令，依照修正本，公布中華民國一一五年度中央政府總預算；賴清德總統在公布案批示，立院不宜刪凍人事費用，且在總預算公布前各機關依法執行相關經費屬於合法支出。

立法院在今年八月十四日三讀完成今年度中央政府總預算案，超過一個月都尚未送出立院，民進黨團日前喊話立院加速，立法院曾發布新聞稿駁斥拖延說，指朝野協商曾達共識要給議事人員充分校對時間，並公布總預算案即將整理完畢接著送出。

立法院十七日下午將今年度總預算案送出立法院，行政院長卓榮泰前天指示各部會，總統公布後請即刻按計畫時程執行，在今年所剩的有限時間內提高行政效率，才能把計畫和預算執行完畢。

總統府發言人郭雅慧表示，行政院去年八月將一一五年度中央政府總預算案送請立法院審議，但立法院未依法於去年底前完成審議，延宕至今年八月十四日三讀通過，周四將咨文送出，賴總統周五公布。

郭雅慧表示，為維護公務員權益，保障機關依法行政，總統於公布案批示兩點，一、憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。二、中央政府總預算公布前，各機關依預算法第五十四條規定執行之相關經費，屬合法支出，允為妥適之處理。

賴清德 總預算 立法院

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