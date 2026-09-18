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金門艦擬贈菲律賓 鄭麗文提「廣大興」痛批：在漁民傷口撒鹽

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對海巡署擬贈除役海巡艦「金門艦」予菲律賓，國民黨主席鄭麗文今日於屏東小琉球表示，她回憶2013年「廣大興事件」時，自己擔任行政院發言人，當時曾代表行政院及外交部表達「一定要硬起來」，不能讓台灣漁民受到欺侮。圖／國民黨文傳會提供
針對海巡署擬贈除役海巡艦「金門艦」予菲律賓，國民黨主席鄭麗文今日於屏東小琉球表示，她回憶2013年「廣大興事件」時，自己擔任行政院發言人，當時曾代表行政院及外交部表達「一定要硬起來」，不能讓台灣漁民受到欺侮。圖／國民黨文傳會提供

針對海巡署擬贈除役海巡艦「金門艦」予菲律賓，國民黨主席鄭麗文今日於屏東小琉球表示，她回憶2013年「廣大興事件」時，自己擔任行政院發言人，當時曾代表行政院及外交部表達「一定要硬起來」，不能讓台灣漁民受到欺侮。

鄭麗文質疑，如今政府卻將海巡艦送給菲律賓，「不是跟菲律賓很好，是我們的漁民受盡委屈、沒有政府撐腰、保護，只好自己退讓」。現在送這條船，是在傷口上面撒鹽。

鄭麗文表示，13年前發生廣大興事件時，她對當時的情況「印象其實是非常深刻」，群情激憤，她當時代表行政院及外交部表達，一定要硬起來，絕對不能讓台灣漁民被人家欺負。

鄭麗文指出，政黨輪替至今已經十年，民進黨的說法是現在與菲律賓關係改善，海上漁船作業也已經沒有紛爭，因此送船給菲律賓，是要讓菲律賓去跟「阿共仔」輸贏嗎？但她質疑事實真是這樣嗎？台灣漁民在海上作業並非如此，而是因為政黨輪替之後，政府沒有幫漁民撐腰。

鄭麗文說，不管往北與日本比較有爭議的海域，或往南遇到菲律賓的海域，「都是我們的漁民自己退後的」，因為漁民知道「在外面捕魚的時候，政府不知道在哪裡」，所以只能自己退讓；「退讓的結果，就是民進黨現在所宣稱的說：『啊，我們現在跟菲律賓很好啦！』」

鄭麗文說，不是跟菲律賓很好，是台灣漁民受盡委屈，沒有政府撐腰、保護，只好自己退讓。送這條船，是在傷口上面撒鹽，是不知民間疾苦，是完全忘記漁民所受的委屈。

鄭麗文質疑，台灣可以送的東西很多，一定要送這個？不是說要斤斤計較，也不是說小氣，如果要與菲律賓交朋友，能送的東西很多，為什麼一定要送這艘船，讓漁民情何以堪。

鄭麗文並強調，為什麼這條船不是保護台灣漁民捕魚，反而是送給菲律賓？這是民進黨政府「避重就輕、不敢面對、沒有辦法回應的」，直到現在，「都沒聽到民進黨的政府來回應漁民的血淚跟訴求」。難道廣大興案要翻篇了嗎？

鄭麗文表示，希望在台灣經濟海域，漁船、漁民都能抬頭挺胸，平安出門，平安回家。前總統馬英九擔任總統時曾有「南海和平倡議」，但「現在從蔡英文到賴清德都不敢去太平島」，並表示為什麼一直後退？

談到小琉球發展，鄭麗文表示，現在台灣年輕人都想到小琉球旅遊，包括來這邊談戀愛，看到海、日出與黃昏，非常浪漫、心情很好。但她也指出，小琉球經營民宿仍面臨罰單問題。

鄭麗文表示，面對現在整體小琉球的發展、全新產業生態樣貌，是否應做重新規畫？這樣才合乎比例原則。她說，如果出海討海捕魚，面對菲律賓「節節後退」；在小琉球開民宿賺觀光客的錢，又可能面對天價罰單，小琉球應該不是二等公民，應該不是三等公民。

鄭麗文希望大家看見小琉球的奮鬥、努力與「跟大自然拚搏」，政府應該好好關心小琉球發展及漁民權益，「不要讓小琉球的所有的鄉親們覺得自己是被遺忘的一群。」

金門 菲律賓 鄭麗文 漁民 海巡署

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