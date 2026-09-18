韓國瑜出席晚宴 盼唐獎成東方文明與世界智慧交會燈塔

立法院長韓國瑜今天晚間出席第7屆唐獎得主晚宴餐前酒會，他表示，唐獎自創辦以來，持續表彰對於人類文明發展具有卓越貢獻的傑出人士，期盼唐獎能把全世界最珍貴的智慧帶到台灣，並能持續茁壯，成為東方文明與世界智慧交會的燈塔。

立法院長韓國瑜今天出席第7屆唐獎得主晚宴餐前酒會，現場貴賓包括唐獎教育基金會董事長尹崇堯、執行長陳振川、新北市長侯友宜、前立法院長王金平、唐獎得主及各領域專家學者等。

韓國瑜致詞表示，唐獎自創辦以來，持續表彰對於人類文明發展具有卓越貢獻的傑出人士，獲獎得主都代表著引領人類知識與文明向前邁進的一步。大家來自不同國家、不同領域，研究的問題也各不相同，但大家都在回答一個問題，「我們能為下一代留下什麼？」

韓國瑜指出，唐獎涵蓋永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域，這四個領域看似各自不同，但卻共同回應人類最重要的課題，如何守護唯一的家園「地球」、如何延續生命、如何理解文明，以及如何建立公平正義的社會。

韓國瑜表示，諸如氣候變遷、疾病威脅、理解不同文化，以及民主法治發展，都不是任何一個國家可以單獨解決的問題，需要全世界的優秀人才共同努力，也需要有遠見的國際平台，讓智慧能夠匯聚，讓研究成果能夠真正造福人類，相信唐獎就是這樣舉足輕重的存在。

韓國瑜指出，已故潤泰總裁尹衍樑於2012年以個人名義捐資新台幣30億元創辦唐獎，寄望唐獎成為「東方的諾貝爾獎」。一位企業家能夠創造財富，照顧股東利益，已屬不易，但在其事業有成之後，願意把力量投入教育、學術與公益，更是難能可貴。

韓國瑜表示，剖析尹衍樑創辦唐獎的遠見，不只在於設立一個獎項，更在於建立一種價值，以知識超越國界，以研究回應時代，以文明促進和平。所謂「哲人已遠，典範長存」，正是此刻大家對尹衍樑的感念。

韓國瑜指出，期盼唐獎能把全世界最珍貴的智慧帶到台灣，也希望在尹衍樑的理想引領下，唐獎能持續茁壯，成為東方文明與世界智慧交會的燈塔。