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接見英國會議員 韓國瑜盼台灣有座新國會

中央社／ 台北18日電
立法院長韓國瑜（右）18日接見英國會議員、「台英國會小組」共同主席柴萍恩（左）一行。圖／中央社（立法院提供）
立法院長韓國瑜（右）18日接見英國會議員、「台英國會小組」共同主席柴萍恩（左）一行。圖／中央社（立法院提供）

立法院長韓國瑜今天接見英國會議員、「台英國會小組」共同主席柴萍恩一行時表示，英國國會看起來像王子住的，台灣的立法院看起來像乞丐住的。立法院改建在台灣已吵了將近30年，希望台灣能有座新國會，匹配台灣的繁榮跟發達。

韓國瑜今天在國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委邱慧洳等人陪同下，接見由「台英國會小組」（APPG）共同主席柴萍恩（SarahChampion）下議員所率「台英國會小組」一行。

韓國瑜致詞時表示，今年5月，他率跨黨派立委出訪英、法，進行國會外交，在英國看到美輪美奐的議會大廈。大家到台灣的立法院，心中可能浮現「王子與乞丐」的童話，英國國會看起來像王子住的，台灣的立法院看起來像乞丐住的。

韓國瑜說，立法院改建在台灣已經吵了將近30年，希望台灣能有座新的、美輪美奐且現代的國會，能夠匹配台灣現在的繁榮跟發達，台灣內部也有很多這樣的聲音。

韓國瑜表示，去年台灣對英國出口貿易額超過63億美元，自英國進口貿易額超過22億美元，英國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴，累計有260家台商赴英投資或設立據點，高居台灣對歐洲投資的第2名，期盼透過雙邊國會議員的頻繁交流，深化雙邊經貿合作。

韓國瑜也向柴萍恩長年於國際場合發聲挺台表達誠摯感謝，他並希望訪團成員透過此行，進一步強化台英雙邊各領域合作關係。

柴萍恩表示，此行她率領的跨黨派英國國會議員多為首次訪台，對於台灣的民主動向非常關心；雖然許多人對於英國的民主發展給予高度肯定，但卻容易忽略民主的脆弱性及珍貴性。她有感近年全球民主逐漸衰退，希望透過訪問台灣表達對民主的支持。

柴萍恩指出，此行觀察到台灣的社會充滿活力，人民非常友善，並具備先進的醫療公衛體系及蓬勃發展的工商業，對於如何降低境外資訊干擾也有成熟的技術，期盼此行可以借鏡台灣經驗，促進更多台英各領域未來的合作。

韓國瑜 英國

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