韓國瑜款宴大洋洲台商會 盼一同為台灣打拚

立法院長韓國瑜今天中午款宴「大洋洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，他表示，期許海外台商應如同一家人，相親相愛、互相幫忙，「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」，因政治是一時的，同胞是永久的。

立法院長韓國瑜今天中午在「中華民國立法院世界台商之友會」副會長、民眾黨立委蔡春綢，以及國民黨立委陳永康的陪同下，款宴「大洋洲台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。

韓國瑜在致詞時表示，這兩年台灣的國際知名度屢創新高，各國政要絡繹不絕來訪，已超過600個訪團。隨著台灣的科技成就在國際上越來越發光，也意外引起全球科技界對閩南語的重視，如AI產業界巨擘如黃仁勳和蘇姿丰都能使用閩南語。

韓國瑜指出，台灣在四個面向特別受到國際重視。首先是半導體等高科技產業，再來是先進醫療產業；第三是台灣的中小企業，在各項領域都做到全球第一的「隱形冠軍」；第四則是台灣經過數十年努力建立的民主制度，呼籲海外台商、僑胞應團結一心，守護這得來不易的成果。

韓國瑜表示，感謝台商在經營事業之餘，仍不忘在僑居地回饋地方，幫助弱勢族群，向世界傳播台灣的熱情善良。

韓國瑜強調，台灣沒有豐富的天然資源，有的只有努力打拚的心。台灣是台商的娘家，娘家越爭氣，台商在外越有面子；期許海外台商應如同一家人，相親相愛、互相幫忙，「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」，因政治是一時的，同胞是永久的。

大洋洲台灣商會聯合總會總會長張世杰表示，台商人在海外，始終心繫台灣發展，很樂意扮演台灣和大洋洲之間的橋梁，把台灣優秀的產業、人才與經驗帶到海外，把國際商機與資訊帶回台灣。

張世杰指出，海外僑胞都期待立法院持續通過福國利民的法案及預算，帶領國家持續向前行。本屆大洋洲台灣商會聯合總會以「傳承經典，創新未來」作為努力方向，期待未來能與立法院保持密切交流。