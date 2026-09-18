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帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）。記者陳熙文／攝影
帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）。記者陳熙文／攝影

帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）近日率團訪台，預計出席「世界災害管理聯盟」（WADM）成立啟動儀式，他表示，這已經是他今年第四度訪台，並感謝台灣對帛琉今年主持「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的協助。

歐宜樓今晚間出席由外交部長林佳龍及內政部長劉世芳共同主持的「世界災害管理聯盟雙部長聯合歡迎晚宴」，並發表致詞。

歐宜樓表示，這是他今年第四度訪台，並指出，林佳龍今年也已經訪問帛琉四次，笑稱兩人應該交換位置，這樣就不用舟車勞頓。

歐宜樓點出帛琉與台灣之間的長期友誼，並代表帛琉政府感謝台灣政府，尤其是台灣在今年「太平洋島國論壇」舉辦期間，對帛琉的支持，指兩國合作的程度顯示出彼此之間的關係有多緊密。

歐宜樓表示，帛琉正動員來因應預期中可能更嚴重的聖嬰現象，並指出帛琉正遭逢乾旱，「這是過去逾20年來都沒有發生過的」。

歐宜樓說，帛琉很榮幸成為世界災害管理聯盟的創始會員之一，稱帛琉面臨颱風、海嘯及乾旱等災害，他很樂觀，認為世界災害管理聯盟所凝聚的專業能提供帛琉指引來面對乾旱帶來的威脅。

林佳龍致詞時提到，從預防到重建，世界災害管理聯盟未來將提供專業訓練、資訊分享、建構能量、共同演習等因應災害各階段的合作項目。

林佳龍表示，聯盟以台灣為主要據點，未來將成為國際中心，把台灣與世界各國連結在一起，並指出，基於賴清德總統的願景，位於南投的內政府消防署訓練中心，將成為印太的大型訓練基地。

林佳龍說，這項倡議體現台灣整合與加值的外交，有效運用台灣在人工智慧、衛星應用、無人載具、通訊科技及智慧製造等優勢，將台灣的利益與夥伴國家的專業相結合；台灣將與各國共同促進技術交流、帶動投資、開拓新市場，並為經濟成長創造新的契機。

帛琉 林佳龍

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