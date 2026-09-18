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中火拆煤紙本公文還沒到 盧秀燕：收到就發燃氣許可「說到做到」
台中電廠1、2號燃煤機組拆除進入倒數，但中央核定拆除的正式紙本公文尚未送達台中市政府，目前市府僅收到電子公文。台中市長盧秀燕今天表示，只要收到中央正式書面公文，市府就會立即核發燃氣新1、2號機組操作許可，「說到做到」，完成中火「增1氣、拆1煤」的歷史任務。
經濟部昨天核定台中電廠1、2號燃煤機組特種建築物拆除許可，台電預計10月起展開拆除，預計28個月完成。經濟部也盼台中市府儘速核發燃氣新1、2號機組操作許可。
盧秀燕今天表示，昨天市府確實已收到中央的電子公文，但正式的紙本公文還沒有收到。她說，中央既然已核定拆除燃煤機組，只要紙本公文送達市府，「我們就會立刻同意發出燃氣機組操作許可」，這兩天應該就能收到。
她強調，市府並非沒有收到中央訊息，而是目前收到的是電子公文，正式書面公文尚未送達，仍須待紙本公文到市府後辦理後續程序。盧秀燕表示，「只要收到紙本，我們就會說到做到」，立即核發相關操作許可。
盧秀燕表示，這次將是台灣首例為維護民眾健康、改善空氣品質，中央與地方達成協議並實際拆除燃煤機組。她說，這也證明「只要敢發聲、守護民眾，就可以做到」，盼中火拆煤能真正落實。
市府都發局長李正偉證實，目前已收到相關電子公文，但截至今天紙本公文仍未收到，待正式公文送達後，市府將依程序辦理後續簽辦作業。
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