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立院昨送出115年度總預算 總統今發布總統令生效

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

立法院三讀完成115年度中央總預算案後，超過一個月未送出立院，引發民進黨立法院黨團質疑拖延，立法院於昨日火速送出。總統府今天發布總統令，依照中華民國115年度中央政府總預算案審查總報告修正本，公布中華民國115年度中央政府總預算。總統府表示，賴清德總統在公布案批示，立院不宜刪凍人事費用，且在總預算公布前各機關依法執行的相關經費屬於合法支出。

立法院在今年8月14日三讀完成「115年度中央政府總預算案」，但超過一個月都尚未送出立院，民進黨團日前喊話立院盡快送出。立法院日前發布新聞稿駁斥拖延說，指朝野協商曾達共識要給議事人員充分校對時間，並公布總預算案即將整理完畢，總共7大冊預計本周內送出。

立法院火速於17日下午將115年度總預算案送出立法院，行政院長卓榮泰昨日也指示各部會，總統公布後請即刻按計畫時程執行，在今年所剩的有限時間內提高行政效率，才能把計畫、預算執行完畢。

總統府發言人郭雅慧表示，行政院去年8月將115年度中央政府總預算案送請立法院審議，但立法院未依法於去年底前完成審議，延宕至今年8月14日三讀通過，昨日將咨文送出，賴總統已在今日公布。

郭雅慧表示，為維護公務員權益，保障機關依法行政，總統於公布案批示兩點，一、憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。二、中央政府總預算公布前，各機關依預算法第54條規定執行之相關經費，屬合法支出，允為妥適之處理。

郭雅慧補充，總統府秘書長潘孟安已將賴總統批示內容函致五院。

總預算 賴清德 立法院

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