【即時短評】台美共管中國？且看綠「氣吞山河」的黑色幽默

川習會未開鑼，台北先吹起號角。外交部長林佳龍說，中共想塑造「美中共管台灣」，但台美溝通良好，「我們要去管理中國」。一句話氣吞山河，彷彿華府與台北已各持半張董事席位，可以坐下來研究北京該怎麼管。

這番豪語聽來似曾相識。七十年前的台北，比今天更有資格相信自己與美國「共同制中」。韓戰後第七艦隊進入台海，一九五四年台美簽訂共同防禦條約，美援、美軍、軍事顧問俱在，當時的「聯美反共」不是口號，而是白紙黑字的同盟。

然那個年代被美國「管理」的，其實未必只有中共。美國保台，同時也防著蔣介石領導的中華民國政府反攻大陸，避免把華府拖進另一場中國戰爭。共同防禦體系既是安全保證，也是政策約束。換句話說，當年的「聯美制共」，事實上是一套美國戰略，並非台北取得了「管理北京的權力」。

諷刺的是，後來改變美國對中政策的，也不是台北。從尼克森訪問大陸到一九七九年建交，美國根據自己的全球戰略選擇了北京；至卡特接班後，與中華民國斷交並終止共同防禦條約。其後雖以台灣關係法留下了安全與實質關係，但原來的外交承認與軍事同盟終究不復存在。

而要談「共管」，其實也不是今天才出現。胡錦濤主政時期，北京便曾試圖拉華府一起處理台海問題；二○○五年「布胡會」期間，胡錦濤邀請小布希「與中方一道保衛台灣海峽的和平與穩定」，並希望中美共同反對、遏制台獨；當時台灣媒體即把這套思路稱為「共管台海」或「共管台獨」。民進黨當年還公開批評此說荒謬，主張台灣前途不能由美中雙方越俎代庖。

歷史繞了一圈，頗有黑色幽默。二十年前，民進黨反對中共拉著美國「共管台海」；二十年後，民進黨政府的外交部長卻說要和美國「管理中國」。把「中國」想像成台美可以共同管理的對象，想在二十年後來場主客易位；唯一沒變的，是台灣對美國的言聽計從。

不論是民進黨政府或是當年的國民黨政府，有一種心理結構十分雷同，亦即，只要台美關係熱絡，就把「利益交集」美化成「命運共同」；只要華府在某方面需要台灣，就彷彿台灣也取得了參與、甚至決定美國對中政策的權力。

民進黨多年來批蔣及國民黨政府不遺餘力，但在把依賴美國想像成可藉美國之力「管理中國」這種心理上，不啻昔日「聯美制共」的翻版。但當年政府至少還有一紙「中美共同防禦條約」；今天的台灣和美國沒有邦交、沒有共同防禦條約，民進黨的口氣反倒比當年國民黨更大。

當年的中華民國政府，終究沒能「管理」美國的中國政策；時勢走到今天，台灣更不會因外交部長一句「管理中國」，就取得左右中美關係的能力。與其夢寐想著跟誰「管理中國」，不如先反思，究竟誰始終才是那個被管理者。