民進黨廉政會23日開會 擬優先處理郭再欽案

民進黨廉政委員會預定23日召開會議，據了解，將優先處理前中執委郭再欽涉學甲爐碴案，郭再欽屆時無法親自到會，已提出書面答辯，廉政會將討論後續處分。至於僑委會委員長徐佳青涉及兒子參加東沙生態體驗營爭議，是否排入當天議程，目前尚未確定。

郭再欽涉及台南學甲爐碴案，台南地方法院今年6月一審依違反廢棄物清理法等，判處有期徒刑8年6月，全案可上訴。

據了解，廉政會先前已就郭再欽案立案，並通知郭再欽到會說明，但郭再欽表示無法出席，另提出書面答辯。廉政會23日開會時，將先討論郭再欽的書面答辯，再決定如何處理。

知情人士表示，由於郭再欽案已拖延一段時間，且一審判處刑度較重，23日廉政會確定將處理郭再欽案，可能需要相當時間的討論。

至於徐佳青遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，以及民進黨立委林宜瑾涉及詐領助理費一審遭判刑7年等案件，是否同日在廉政會討論，目前仍有變數。

據了解，廉政會確實關注徐佳青案，也注意到相關社會爭議，但由於7、8月未召開會議，目前累積案件較多，23日會議議程仍在安排，因此徐佳青案可能排入討論，也可能延後，目前尚未決定是否立案。

據了解，由於23日將優先處理郭再欽案，若討論耗時，徐佳青、林宜瑾等案不排除延後處理。