核電公投11月28日投票 中選會公布5場發表會、辯論會時程

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第22案，將於11月28日投票。中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會或辯論會，首場於11月12日登場；有意擔任正、反方代表者，應依法申請許可設立辦事處，並於10月15日前完成相關報名程序。

公投第22案主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」中選會今召開委員會議，決議舉辦5場意見發表會或辯論會，由立法院代表正方，行政院或依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

中選會表示，5場分別安排在11月12日下午3時、11月14日晚間7時、11月16日下午3時、11月18日上午10時及11月20日晚間7時。

民眾若有意擔任意見發表會或辯論會代表人，應先依公投法第20條向中選會申請許可設立辦事處。持支持意見者，由支持意見代表人向立法院報名，再由立法院於10月15日前向中選會推薦代表人名單；持反對意見者，則由反對意見代表人於10月15日前向中選會推薦名單。

中選會指出，為確保正方代表表達同意意見、反方代表表達不同意意見，支持或反對意見代表人所推薦的發表會或辯論會代表人，均應簽署切結書，未簽署者視同放棄該場次。

至於申請設立辦事處及配置辦事人員，中選會表示，公投案支持或反對意見代表人申請設置經費募集許可時，應備妥辦事處登記書、辦事人員名冊及電子檔，以及辦事人員最近3個月內戶籍謄本或國民身分證影印本。

代表人若未申請經費募集許可，另須檢附聯名成員名冊及中選會指定格式電子檔，聯名人數須達最近一次總統副總統選舉選舉人總數萬分之零點五以上，也就是至少978人。

中選會說明，聯名成員若與受理在前的申請案件重複，不計入聯名人數；辦事處不得設於機關、學校、依法設立的團體、經常指定為投開票所的處所及其他公共場所，每一直轄市、縣市最多設置1所。

辦事人員除義工外，以100人為限，辦事處負責人及辦事人員須具公民投票權。未經許可設置辦事處，或申請未獲許可仍設置辦事處、負責人或辦事人員者，將依公投法第45條第7項規定處罰。