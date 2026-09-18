快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

核電公投11月28日投票 中選會公布5場發表會、辯論會時程

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
核電公投將於11月28日登場，中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會或辯論會，首場於11月12日登場。聯合報系資料照
核電公投將於11月28日登場，中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會或辯論會，首場於11月12日登場。聯合報系資料照

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第22案，將於11月28日投票。中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會辯論會，首場於11月12日登場；有意擔任正、反方代表者，應依法申請許可設立辦事處，並於10月15日前完成相關報名程序。

公投第22案主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」中選會今召開委員會議，決議舉辦5場意見發表會或辯論會，由立法院代表正方，行政院或依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

中選會表示，5場分別安排在11月12日下午3時、11月14日晚間7時、11月16日下午3時、11月18日上午10時及11月20日晚間7時。

民眾若有意擔任意見發表會或辯論會代表人，應先依公投法第20條向中選會申請許可設立辦事處。持支持意見者，由支持意見代表人向立法院報名，再由立法院於10月15日前向中選會推薦代表人名單；持反對意見者，則由反對意見代表人於10月15日前向中選會推薦名單。

中選會指出，為確保正方代表表達同意意見、反方代表表達不同意意見，支持或反對意見代表人所推薦的發表會或辯論會代表人，均應簽署切結書，未簽署者視同放棄該場次。

至於申請設立辦事處及配置辦事人員，中選會表示，公投案支持或反對意見代表人申請設置經費募集許可時，應備妥辦事處登記書、辦事人員名冊及電子檔，以及辦事人員最近3個月內戶籍謄本或國民身分證影印本。

代表人若未申請經費募集許可，另須檢附聯名成員名冊及中選會指定格式電子檔，聯名人數須達最近一次總統副總統選舉選舉人總數萬分之零點五以上，也就是至少978人。

中選會說明，聯名成員若與受理在前的申請案件重複，不計入聯名人數；辦事處不得設於機關、學校、依法設立的團體、經常指定為投開票所的處所及其他公共場所，每一直轄市、縣市最多設置1所。

辦事人員除義工外，以100人為限，辦事處負責人及辦事人員須具公民投票權。未經許可設置辦事處，或申請未獲許可仍設置辦事處、負責人或辦事人員者，將依公投法第45條第7項規定處罰。

2026九合一選舉 公投 核電 中選會 辯論會 發表會 投票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3/4參選人同意 台東縣長選舉將辦史上首次電視辯論

新聞中的公民與社會／冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

集集鎮獎勵遷戶籍遭指介選疑慮 投檢：若不法將偵辦

相關新聞

核電公投11月28日投票 中選會公布5場發表會、辯論會時程

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第22案，將於11月28日投票。中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會或辯論會，首場於11月12日登場；有意擔任正、反方代表者，應依法申請許可設立辦事處，並於10月15日前完成相關報名程序。

媒體人談蘇貞昌今昔反差大 憶盧修一當年「驚天一跪」拜票逆轉選情

國民黨新北市市長參選人李四川日前在鶯歌活動中致詞時，因蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌大進場而被中斷，只見蘇貞昌進場後坐上主桌，隨後向李四川笑笑拍肩問好，此舉引來支持者不滿。

行政院百萬租屋家庭支持計畫台中少20億元 盧秀燕盼中央信守承諾

行政院最新規畫「百萬戶租屋家庭支持計畫（114到121年）草案」，租屋補助戶數逐年調降，到2032年剩下約50萬戶。台中市政府表示，會因此短缺約20億元，市長盧秀燕呼籲中央收回成命，按照賴清德總統當初競選時的政見與承諾，實現居住正義。

「別拿廣大興製造仇恨」惹議 馬文君反擊：記得廣大興是在捍衛漁民

立委馬文君針對政府將退役500噸級巡防艦整修後援贈菲國一事，重提2013年廣大興28號事件，質疑台菲仍有漁權及海域執法爭議，政府卻替菲國修船、送船，要求說明修繕費用、預算來源、決策程序及使用限制。

小黨聯盟揭妙天宗教政治網絡關係 點名徐欣瑩說清楚利益迴避問題

台灣前進陣線今公布妙天宗教與政治網絡關係，質疑宗教勢力介入政治的透明度，更點名國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，呼籲徐說清楚公職與宗教團體職務界線，落實利益迴避。

高市二次內閣登場 郭國文：自民黨、維新會「去中親台連線」成新局

日本首相高市早苗近日完成第二次內閣改組，並將新內閣定位為「決斷與挑戰、執行的內閣」。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天表示，從台灣角度觀察，這次改組有兩個訊號值得關注，包括自民黨與日本維新會由「閣外協力」正式走向「閣內協力」，以及去中親台政治力量進一步進入日本政府核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。