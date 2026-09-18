快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

媒體人談蘇貞昌今昔反差大 憶盧修一當年「驚天一跪」拜票逆轉選情

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨新北市長參選人李四川17日證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打招呼時拍了他的肩兩下。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川17日證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打招呼時拍了他的肩兩下。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市市長參選人李四川日前在鶯歌活動中致詞時，因民進黨新北市長參選人蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌大進場而被中斷，只見蘇貞昌進場後坐上主桌，隨後向李四川笑笑拍肩問好，此舉引來支持者不滿。

媒體人羅友志昨（17）日則在臉書對此發表看法，認為蘇貞昌已與他當年跑新北市（台北縣）時期的市長印象不同，雖坦言自己當時是喜歡蘇貞昌的，但見此情景後，感嘆「不知道這幾年，改變了他什麼？」也重話批評：「政治人物，還記得你的綽號『公僕』嗎？」

羅友志提及過往與蘇貞昌任前行政院長、前台北縣長時互動的經驗。他表示，自己是少數完整跑完蘇貞昌8年台北縣長任期的地方記者，對蘇貞昌當年的地方治理評價不低，認為交通、北海岸及北大特區等建設，都讓當時的台北縣有所提升。

羅友志更以1997年蘇貞昌參選台北縣長時，時任立委盧修一在選前之夜抱病「驚天一跪」，替蘇貞昌向選民拜票的歷史畫面作為對照，認為近日蘇貞昌踩李四川場子，「這個畫面，對中立選民真的很扣分」，尤其對經歷過盧修一時代的淺綠民眾來說，他質疑蘇貞昌是否忘了今天的一切權力，是怎麼來的？也感嘆是當時的台北縣沒福分，如果是盧修一當縣長，今天的新北市不知是如何光景！「還輪得到後面這些政客，對我家鄉可有可無的表現？」

羅友志並提及過往對蘇貞昌的觀察，表示他曾注意到左撇子長官的用餐習慣，讓他因此留下深刻印象。也回憶自己結婚時，原本蘇貞昌預計以行政院長身分出席，但因重大事故臨時無法到場，蘇貞昌仍在禮車上向他的岳父母致意，並透過電話向親友送上祝福。羅友志表示：「當時現場羅家人全部被圈粉」。

但如今再看蘇貞昌今日模樣，讓他質疑：「不知道這幾年，改變了他什麼，還是本來他就是這個樣子？」、「難道對當時擁有媒體權力的我，禮遇有加，一切都是演的？」。

而蘇巧慧昨日受訪被問及，國民黨議員指責前行政院長蘇貞昌去李四川的場子缺乏禮貌。蘇巧慧則回應表示，蘇前院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後，雙方自然地打招呼，認為不需刻意扭曲事實。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 蘇貞昌 羅友志

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

律師轟趙建銘踐踏扁設計條款的最後溫柔 建議陳幸妤一招可逼還錢

沈伯洋拋建自行車橋與「天際之眼」很近 游淑慧質疑：能替內科分流多少？

北市營養午餐網友看菜色戰翻 Cheap：連甜不辣都加入打蔣行列？

市府站驚傳計程車司機與女子爆肢體衝突 目擊影片瘋傳：司機受傷

相關新聞

核電公投11月28日投票 中選會公布5場發表會、辯論會時程

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第22案，將於11月28日投票。中選會今表示，為使正、反雙方意見充分表達，將在全國性無線電視頻道辦5場意見發表會或辯論會，首場於11月12日登場；有意擔任正、反方代表者，應依法申請許可設立辦事處，並於10月15日前完成相關報名程序。

媒體人談蘇貞昌今昔反差大 憶盧修一當年「驚天一跪」拜票逆轉選情

國民黨新北市市長參選人李四川日前在鶯歌活動中致詞時，因蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌大進場而被中斷，只見蘇貞昌進場後坐上主桌，隨後向李四川笑笑拍肩問好，此舉引來支持者不滿。

行政院百萬租屋家庭支持計畫台中少20億元 盧秀燕盼中央信守承諾

行政院最新規畫「百萬戶租屋家庭支持計畫（114到121年）草案」，租屋補助戶數逐年調降，到2032年剩下約50萬戶。台中市政府表示，會因此短缺約20億元，市長盧秀燕呼籲中央收回成命，按照賴清德總統當初競選時的政見與承諾，實現居住正義。

「別拿廣大興製造仇恨」惹議 馬文君反擊：記得廣大興是在捍衛漁民

立委馬文君針對政府將退役500噸級巡防艦整修後援贈菲國一事，重提2013年廣大興28號事件，質疑台菲仍有漁權及海域執法爭議，政府卻替菲國修船、送船，要求說明修繕費用、預算來源、決策程序及使用限制。

小黨聯盟揭妙天宗教政治網絡關係 點名徐欣瑩說清楚利益迴避問題

台灣前進陣線今公布妙天宗教與政治網絡關係，質疑宗教勢力介入政治的透明度，更點名國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，呼籲徐說清楚公職與宗教團體職務界線，落實利益迴避。

高市二次內閣登場 郭國文：自民黨、維新會「去中親台連線」成新局

日本首相高市早苗近日完成第二次內閣改組，並將新內閣定位為「決斷與挑戰、執行的內閣」。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天表示，從台灣角度觀察，這次改組有兩個訊號值得關注，包括自民黨與日本維新會由「閣外協力」正式走向「閣內協力」，以及去中親台政治力量進一步進入日本政府核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。