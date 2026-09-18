媒體人談蘇貞昌今昔反差大 憶盧修一當年「驚天一跪」拜票逆轉選情

國民黨新北市市長參選人李四川日前在鶯歌活動中致詞時，因民進黨新北市長參選人蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌大進場而被中斷，只見蘇貞昌進場後坐上主桌，隨後向李四川笑笑拍肩問好，此舉引來支持者不滿。

媒體人羅友志昨（17）日則在臉書對此發表看法，認為蘇貞昌已與他當年跑新北市（台北縣）時期的市長印象不同，雖坦言自己當時是喜歡蘇貞昌的，但見此情景後，感嘆「不知道這幾年，改變了他什麼？」也重話批評：「政治人物，還記得你的綽號『公僕』嗎？」

羅友志提及過往與蘇貞昌任前行政院長、前台北縣長時互動的經驗。他表示，自己是少數完整跑完蘇貞昌8年台北縣長任期的地方記者，對蘇貞昌當年的地方治理評價不低，認為交通、北海岸及北大特區等建設，都讓當時的台北縣有所提升。

羅友志更以1997年蘇貞昌參選台北縣長時，時任立委盧修一在選前之夜抱病「驚天一跪」，替蘇貞昌向選民拜票的歷史畫面作為對照，認為近日蘇貞昌踩李四川場子，「這個畫面，對中立選民真的很扣分」，尤其對經歷過盧修一時代的淺綠民眾來說，他質疑蘇貞昌是否忘了今天的一切權力，是怎麼來的？也感嘆是當時的台北縣沒福分，如果是盧修一當縣長，今天的新北市不知是如何光景！「還輪得到後面這些政客，對我家鄉可有可無的表現？」

羅友志並提及過往對蘇貞昌的觀察，表示他曾注意到左撇子長官的用餐習慣，讓他因此留下深刻印象。也回憶自己結婚時，原本蘇貞昌預計以行政院長身分出席，但因重大事故臨時無法到場，蘇貞昌仍在禮車上向他的岳父母致意，並透過電話向親友送上祝福。羅友志表示：「當時現場羅家人全部被圈粉」。

但如今再看蘇貞昌今日模樣，讓他質疑：「不知道這幾年，改變了他什麼，還是本來他就是這個樣子？」、「難道對當時擁有媒體權力的我，禮遇有加，一切都是演的？」。

而蘇巧慧昨日受訪被問及，國民黨議員指責前行政院長蘇貞昌去李四川的場子缺乏禮貌。蘇巧慧則回應表示，蘇前院長是按照表定時間到場，聽完李四川致完詞後，雙方自然地打招呼，認為不需刻意扭曲事實。