賴總統：災害沒國界 18國家參與大規模震災演練觀摩

總統賴清德今天到台東視察大規模震災動員演練，包括美國在台協會、加拿大辦事處等18個國家駐台館處及國際友人參與演練觀摩。賴總統強調，災害沒國界，一起演練建立默契。

台東縣政府從16日至18日負責「115年國家防災日-大規模震災動員演練」，模擬花東遭遇7.3強震，結合11個國家、逾150名國際搜救及醫療人員參與演練。

國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳，今陪同賴總統到台東視察；「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長谷立言（RaymondGreene）、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表古楷明 （Carl Michael Grans）、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗，以及各國駐台使節代表也出席演練活動。

賴總統等人先前往設置在台東市海濱公園的中央災害應變中心前進中央災害應變中心，聽取前進指揮所的災害報告與搶救情況，接著到台東縣立體育館視導「避難收容處所演練」，最後到台東縣消防局豐田分隊視導模擬災區搶救，並與國際協助救災團隊交換意見。

視導結束，賴總統致詞時表示，下週一是921大地震27週年，也是台灣的「國家防災日」，感謝大家遠道來參與「大規模震災救災動員演練」；從這週三以來，大家連續3天在接近實戰環境中，共同因應花東縱谷南段發生規模7.3地震艱難情境，也一起檢驗台灣面對大規模災害的應變能力，感謝大家辛勞與付出。

賴總統表示，政府過去2年「國家防災日」演練，不斷拓展國際合作，包括前年消防署特種搜救隊與「德國國際搜救隊」簽署了合作備忘錄，將台德交流擴大到災害防救、人道救援及聯合救災合作；今年也持續辦理「印太特種搜救研習營」，促進印太地區防救災夥伴交流合作。

賴總統說，這3天共有來自11個國家、超過150名搜救與緊急醫療人員與台灣一起演練；今天還有75名國際觀摩團成員，以及18個駐台館處代表也在現場交流。

這次演練採取「半預警、無腳本」方式，模擬關鍵基礎設施受損、外部支援中斷，來驗證各種應變能力；在演練項目上，則記取去年丹娜絲颱風與馬太鞍溪堰塞湖災害經驗，納入通訊中斷備援機制，以及疏散撤離災民的收容安置課題，強化中央與地方的防災協作能力。

賴總統強調，災害沒有國界，平時一起演練，建立共同程序、默契，當災難真正來臨時，就能發揮更強大而有效的救援力量；未來在世界任何一個地方，都能成為拯救生命的重要力量。

賴總統表示，唯有實事求是、精益求精才能全面提升救災量能，確保人民生命財產安全，維持社會正常運作，這正是台灣推動「全社會防衛韌性」最重要目標。因此，這兩年來，政府積極培訓防災士，從去年底突破10萬人，到現在已經超過17萬7千人，同時也透過「台灣全民安全指引」提升全民自救、互助及應變能力；政府有準備、民間有能力、社會有信任，再加上國際夥伴彼此支援，台灣、印太就更有韌性。

賴總統最後提到，明天總統府「全社會防衛韌性委員會」將舉辦國際論壇，國內外專家與貴賓將齊聚交流、相互取經，台灣有能力、也有意願在國際社會需要時，與各國夥伴並肩投入人道救援工作。台灣是世界的台灣，願意向世界學習、也願意與世界分享經驗；台灣會持續強化韌性，並為區域及全球防救災與人道救援貢獻更多力量。