行政院百萬租屋家庭支持計畫台中少20億元 盧秀燕盼中央信守承諾

行政院最新規畫「百萬戶租屋家庭支持計畫（114到121年）草案」，租屋補助戶數逐年調降，到2032年剩下約50萬戶。台中市政府表示，會因此短缺約20億元，市長盧秀燕呼籲中央收回成命，按照賴清德總統當初競選時的政見與承諾，實現居住正義。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員張廖乃綸質詢表示，社會住宅需求量非常大，仍供不應求，但中央大轉彎，調降社宅興建數量，最近又推出新的租屋家庭支持計畫草案，預計逐年調降租補戶數，從現在的91萬戶，調降到2032年的50萬戶。

都市發展局長李正偉答詢指出，中央政策的轉彎有4大影響，第一是社宅從13萬戶降為3萬戶，影響社宅的循環利用和開發；第二是降低對地方興建社宅的非自償性補助，台中光是中央市場社宅就少了1.18億元；第三是包租代管地方負擔增加，台中將短少5.84億元；第四是租補地方負擔增加，又少了14億元。

台中市長盧秀燕指出，賴清德總統原本承諾13萬戶社宅，現在降為3萬戶，當然差很多，以台中市來說，原本台中市府已經達標、中央還沒，但現在一改，中央也不用再蓋了，畢竟市府自己蓋的就滿足最新的標準。

盧秀燕說，這幾年每任總統上任時，都會開出社宅相關政策的支票，前總統蔡英文有開，賴清德總統競選時更是加碼到百萬戶，包含社宅、包租代管和租屋補貼；這類政策之所以受歡迎，是因為太多年輕人和社會弱勢有居住需求，總統才要加碼。

盧秀燕認為，社會對社宅的需求人供不應求，中央卻把社宅目標腰斬，「這不太好」，更涉及誠信問題，開政見很容易，真正重要的是要落實；她希望賴總統恢復當初競選時的政見，該蓋的就蓋、該補助的也要補助，說到做到，地方一定全力配合，就像台中市府也是持續在蓋社宅。